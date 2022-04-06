https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782013453.html

Захарова предложила Зеленскому самораспуститься

Захарова предложила Зеленскому самораспуститься - РИА Новости, 06.04.2022

Захарова предложила Зеленскому самораспуститься

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому самораспуститься. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:18

2022-04-06T09:18

2022-04-06T14:28

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому самораспуститься.Во вторник украинский лидер в выступлении перед Совбезом ООН, где Москва как постоянный член имеет право вето, предложил совету исключить Россию из своего состава или самораспуститься. Постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что эта инициатива неосуществима."Теперь непосредственно о заявлениях Зеленского по поводу того, что кто-то там должен самораспуститься, это очень интересная логика. Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход - самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе", - сказала она в эфире радио Sputnik.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/zelenskiy-1781492866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, владимир зеленский