09:18 06.04.2022 (обновлено: 14:28 06.04.2022)
Захарова предложила Зеленскому самораспуститься
Представитель МИД Захарова предложила президенту Украины Зеленскому самораспуститься
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому самораспуститься.
Во вторник украинский лидер в выступлении перед Совбезом ООН, где Москва как постоянный член имеет право вето, предложил совету исключить Россию из своего состава или самораспуститься. Постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что эта инициатива неосуществима.
"Теперь непосредственно о заявлениях Зеленского по поводу того, что кто-то там должен самораспуститься, это очень интересная логика. Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход - самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.