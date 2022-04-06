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Захарова предложила Зеленскому самораспуститься - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782013453.html
Захарова предложила Зеленскому самораспуститься
Захарова предложила Зеленскому самораспуститься - РИА Новости, 06.04.2022
Захарова предложила Зеленскому самораспуститься
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому самораспуститься. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:18
2022-04-06T14:28
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому самораспуститься.Во вторник украинский лидер в выступлении перед Совбезом ООН, где Москва как постоянный член имеет право вето, предложил совету исключить Россию из своего состава или самораспуститься. Постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что эта инициатива неосуществима."Теперь непосредственно о заявлениях Зеленского по поводу того, что кто-то там должен самораспуститься, это очень интересная логика. Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход - самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе", - сказала она в эфире радио Sputnik.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, владимир зеленский
09:18 06.04.2022 (обновлено: 14:28 06.04.2022)
 
Захарова предложила Зеленскому самораспуститься

Представитель МИД Захарова предложила президенту Украины Зеленскому самораспуститься

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому самораспуститься.
Во вторник украинский лидер в выступлении перед Совбезом ООН, где Москва как постоянный член имеет право вето, предложил совету исключить Россию из своего состава или самораспуститься. Постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что эта инициатива неосуществима.
"Теперь непосредственно о заявлениях Зеленского по поводу того, что кто-то там должен самораспуститься, это очень интересная логика. Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход - самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 22:30
"Жаль его народ". Британцев разозлили слова Зеленского о Байдене
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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