https://ria.ru/20220406/zapad-1782043830.html

Памфилова охарактеризовала ситуацию в мире выражением "Дикий Запад"

Памфилова охарактеризовала ситуацию в мире выражением "Дикий Запад" - РИА Новости, 06.04.2022

Памфилова охарактеризовала ситуацию в мире выражением "Дикий Запад"

Сегодняшнюю ситуацию в мире можно охарактеризовать популярным ранее выражением "Дикий Запад", проявились их "скукоженные признаки демократии", считает глава ЦИК РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:05

2022-04-06T12:05

2022-04-06T12:05

россия

цик рф

в мире

элла памфилова

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сегодняшнюю ситуацию в мире можно охарактеризовать популярным ранее выражением "Дикий Запад", проявились их "скукоженные признаки демократии", считает глава ЦИК России Элла Памфилова."В глубоком детстве было выражение "Дикий Запад", а сейчас уже в зрелом возрасте, когда мы все это наблюдаем, я понимаю, что это значит - выражение "Дикий Запад" во всей его красе. Когда, казалось бы, маска уже прилипла навсегда, и вдруг она оказывается быстренько сброшена, и (появляются - ред.) все "скукоженные признаки" демократии, свободы слова и прав человека оказываются",- сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.Она добавила, что сегодня не работают "никакие нормы, правила и мораль", потому что каждый день предпринимаются попытки отменить культуру, наработанные годами связи и "попытки отменить Россию, чтобы она никому не мешала".

https://ria.ru/20220328/etap-1780511330.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, цик рф, в мире, элла памфилова