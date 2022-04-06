Памфилова охарактеризовала ситуацию в мире выражением "Дикий Запад"
Глава ЦИК Памфилова охарактеризовала ситуацию в мире выражением "Дикий Запад"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сегодняшнюю ситуацию в мире можно охарактеризовать популярным ранее выражением "Дикий Запад", проявились их "скукоженные признаки демократии", считает глава ЦИК России Элла Памфилова.
"В глубоком детстве было выражение "Дикий Запад", а сейчас уже в зрелом возрасте, когда мы все это наблюдаем, я понимаю, что это значит - выражение "Дикий Запад" во всей его красе. Когда, казалось бы, маска уже прилипла навсегда, и вдруг она оказывается быстренько сброшена, и (появляются - ред.) все "скукоженные признаки" демократии, свободы слова и прав человека оказываются",- сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.
Она добавила, что сегодня не работают "никакие нормы, правила и мораль", потому что каждый день предпринимаются попытки отменить культуру, наработанные годами связи и "попытки отменить Россию, чтобы она никому не мешала".
28 марта, 16:32Лавров назвал ситуацию в мире переломным этапом истории