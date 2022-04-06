https://ria.ru/20220406/zameschenie-1782002527.html
Банк России заявил об угрозе замещения рубля криптовалютами
Банк России заявил об угрозе замещения рубля криптовалютами - РИА Новости, 06.04.2022
Банк России заявил об угрозе замещения рубля криптовалютами
В случае массового приобретения россиянами криптовалют они неизбежно станут средством платежа и могут заместить рубль, говорится в ответе первого... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T07:13
2022-04-06T07:13
2022-04-06T07:35
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В случае массового приобретения россиянами криптовалют они неизбежно станут средством платежа и могут заместить рубль, говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина.Собственные вложения банков и других финансовых организаций в криптовалюты, по мнению регулятора, многократно повысят их рыночные риски, падение курса криптовалют или реализация мошеннических схем с их использованием создаст реальную угрозу для кредиторов и вкладчиков."Одновременно интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций на территории Российской Федерации", - отмечается в ответе Центробанка депутату."Все это снизит устойчивость финансового сектора и потребует проведения докапитализации банков в случае реализации рисков", - полагают в ЦБ.Такой ответ Центробанк дал на ряд пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в России, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, на площадке Единой России. В частности участники круглого стола предлагают предоставить налоговые льготы и меры государственной поддержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим налогообложения криптовалют.Однако, как следует из ответа парламентарию, Центробанк не поддерживает допуск частных цифровых валют на российский финансовый рынок и их использование в качестве средства платежа, поскольку это способно привести к "формированию ряда существенных рисков для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и экономической безопасности страны".Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Восемнадцатого февраля министерство внесло в правительство инициативу о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.При этом Центробанк не пошел на уступки и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.Министр финансов Антон Силуанов в середине февраля признал, что его ведомству и Банку России будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка в стране. По его словам, стороны пытаются урегулировать разногласия, но возможно, это придется делать через правительство. Министерство надеется, что законопроект о регулировании криптовалют удастся принять до конца 2022 года.
https://ria.ru/20220406/investitsii-1782000886.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
07:13 06.04.2022 (обновлено: 07:35 06.04.2022)
Банк России заявил об угрозе замещения рубля криптовалютами
Центробанк заявил об угрозе замещения рубля в случае массового распространения криптовалют
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В случае массового приобретения россиянами криптовалют они неизбежно станут средством платежа и могут заместить рубль, говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина.
"В случае массового приобретения криптовалют гражданами их использование в качестве средства платежа представляется неизбежным. В этом случае произойдет замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами (криптоизация денежного обращения), расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений", - говорится в ответе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Собственные вложения банков и других финансовых организаций в криптовалюты, по мнению регулятора, многократно повысят их рыночные риски, падение курса криптовалют или реализация мошеннических схем с их использованием создаст реальную угрозу для кредиторов и вкладчиков.
"Одновременно интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций на территории Российской Федерации", - отмечается в ответе Центробанка депутату.
"Все это снизит устойчивость финансового сектора и потребует проведения докапитализации банков в случае реализации рисков", - полагают в ЦБ.
Такой ответ Центробанк дал на ряд пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в России, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, на площадке Единой России
.
В частности участники круглого стола предлагают предоставить налоговые льготы и меры государственной поддержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим налогообложения криптовалют.
Однако, как следует из ответа парламентарию, Центробанк не поддерживает допуск частных цифровых валют на российский финансовый рынок и их использование в качестве средства платежа, поскольку это способно привести к "формированию ряда существенных рисков для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и экономической безопасности страны".
Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ
– в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.
Минфин
выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Восемнадцатого февраля министерство внесло в правительство инициативу о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.
При этом Центробанк не пошел на уступки и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.
Министр финансов Антон Силуанов в середине февраля признал, что его ведомству и Банку России будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка в стране. По его словам, стороны пытаются урегулировать разногласия, но возможно, это придется делать через правительство. Министерство надеется, что законопроект о регулировании криптовалют удастся принять до конца 2022 года.