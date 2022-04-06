https://ria.ru/20220406/youtube-1782188546.html

РКН потребовал восстановить доступ к записи брифинга Захаровой на YouTube

РКН потребовал восстановить доступ к записи брифинга Захаровой на YouTube - РИА Новости, 06.04.2022

РКН потребовал восстановить доступ к записи брифинга Захаровой на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google, владеющей YouTube, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга официального... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T21:42

2022-04-06T21:42

2022-04-06T21:49

в мире

технологии

мария захарова

россия

украина

google

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google, владеющей YouTube, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой и объяснить причину их введения.Ранее в среду Захарова заявила, что YouTube варварски нарушил нормы, запретив доступ к записи брифинга российского МИД. Захарова предположила, что блокировка могла быть связана с информацией о биологических лабораториях на Украине, о которых шла речь на брифинге, потому что от западной аудитории скрывают информацию о лабораториях."Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой и объяснить причину их введения", - говорится в сообщении ведомства.Также Роскомнадзор отметил, что блокировка видеозаписи, выполненная администрацией видеохостинга, препятствует распространению информации и свободному доступу к ней. По мнению ведомства, администрация YouTube осознанно дискриминирует российских пользователей сервиса и ограничивает их доступ к официальной информации МИД РФ.

https://ria.ru/20220406/tsenzura-1782141177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, мария захарова, россия, украина, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)