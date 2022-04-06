https://ria.ru/20220406/youtube-1782188546.html
РКН потребовал восстановить доступ к записи брифинга Захаровой на YouTube
РКН потребовал восстановить доступ к записи брифинга Захаровой на YouTube - РИА Новости, 06.04.2022
РКН потребовал восстановить доступ к записи брифинга Захаровой на YouTube
Роскомнадзор потребовал от Google, владеющей YouTube, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга официального... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T21:42
2022-04-06T21:42
2022-04-06T21:49
в мире
технологии
мария захарова
россия
украина
google
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google, владеющей YouTube, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой и объяснить причину их введения.Ранее в среду Захарова заявила, что YouTube варварски нарушил нормы, запретив доступ к записи брифинга российского МИД. Захарова предположила, что блокировка могла быть связана с информацией о биологических лабораториях на Украине, о которых шла речь на брифинге, потому что от западной аудитории скрывают информацию о лабораториях."Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой и объяснить причину их введения", - говорится в сообщении ведомства.Также Роскомнадзор отметил, что блокировка видеозаписи, выполненная администрацией видеохостинга, препятствует распространению информации и свободному доступу к ней. По мнению ведомства, администрация YouTube осознанно дискриминирует российских пользователей сервиса и ограничивает их доступ к официальной информации МИД РФ.
https://ria.ru/20220406/tsenzura-1782141177.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7bd1889df276e8a2142ab85029f21d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, мария захарова, россия, украина, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
21:42 06.04.2022 (обновлено: 21:49 06.04.2022)
РКН потребовал восстановить доступ к записи брифинга Захаровой на YouTube
Роскомнадзор требует восстановить доступ к записи брифинга Захаровой на YouTube