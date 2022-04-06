https://ria.ru/20220406/youtube-1782140857.html

YouTube запретил доступ к записи брифинга МИД России

YouTube запретил доступ к записи брифинга МИД России - РИА Новости, 06.04.2022

YouTube запретил доступ к записи брифинга МИД России

YouTube варварски нарушил нормы, запретив доступ к записи брифинга российского министерства иностранных дел, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:14

2022-04-06T17:14

2022-04-06T17:39

москва

youtube

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. YouTube варварски нарушил нормы, запретив доступ к записи брифинга российского министерства иностранных дел, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня видеохостинг YouTube совершил очередной акт неприкрытой цифровой цензуры в отношении верифицированного аккаунта МИД России. YouTube заблокировал доступ к записи моего брифинга от 17 марта. Запрет мотивирован некими... нарушениями правил сообщества. Что, простите? А именно... заботой о недопущении дискриминационных высказываний", - сказала Захарова в ходе брифинга."Это же просто какое-то варварское нарушение основополагающих норм свободного доступа к информации со стороны площадки", - подчеркнула Захарова.Она предположила, что блокировка на самом деле могла быть связана с информацией о биологических лабораториях на Украине, о которых шла речь на брифинге, потому что от западной аудитории скрывают информацию о лабораториях.Захарова также сообщила, что МИД России оставляет за собой право обратиться в компетентные органы РФ из-за действий YouTube."С аккаунтами российских СМИ этот псевдобеспристрастный видеохостинг уже расправился, теперь цифровой произвол начался в отношении аккаунтов органов государственной власти. Надо ли призывать YouTube и его владельца, корпорацию Google к благоразумию и ответственному поведению? Или поступим по-другому, хватит уже слов, наверное, пора переходить к делам, и не каким-то полумерам, а уже глобально", - заявила Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/videokhosting-1781695171.html

https://ria.ru/20220406/tsenzura-1782141177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, youtube, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество