Одним из приоритетов США на Украине было изучение сибирской язвы
Минобороны: одним из биологических приоритетов США на Украине было изучение сибирской язвы
© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория
НЬЮ-ЙОРК, 6 апр - РИА Новости. Одним из приоритетных исследований, проводившихся в украинских биолабораториях по заказу США, было изучение возбудителя сибирской язвы, заявил в среду начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов.
"Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде", - сказал он на неформальном заседании СБ ООН.
В ходе выступления Кириллов представил документы проекта "Ю-Пи-2", в задачи которого входило выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы. По его словам, интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен.
"По-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней. Учитывая, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях", - сказал он.