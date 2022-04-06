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Одним из приоритетов США на Украине было изучение сибирской язвы - РИА Новости, 06.04.2022
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Одним из приоритетов США на Украине было изучение сибирской язвы
Одним из приоритетов США на Украине было изучение сибирской язвы - РИА Новости, 06.04.2022
Одним из приоритетов США на Украине было изучение сибирской язвы
Одним из приоритетных исследований, проводившихся в украинских биолабораториях по заказу США, было изучение возбудителя сибирской язвы, заявил в среду начальник РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:39
2022-04-06T17:39
министерство обороны сша
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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр - РИА Новости. Одним из приоритетных исследований, проводившихся в украинских биолабораториях по заказу США, было изучение возбудителя сибирской язвы, заявил в среду начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов."Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде", - сказал он на неформальном заседании СБ ООН.В ходе выступления Кириллов представил документы проекта "Ю-Пи-2", в задачи которого входило выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы. По его словам, интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен."По-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней. Учитывая, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях", - сказал он.
https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781037509.html
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министерство обороны сша, совет безопасности оон, украина, ямал, в мире, россия
17:39 06.04.2022
 
Одним из приоритетов США на Украине было изучение сибирской язвы

Минобороны: одним из биологических приоритетов США на Украине было изучение сибирской язвы

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 6 апр - РИА Новости. Одним из приоритетных исследований, проводившихся в украинских биолабораториях по заказу США, было изучение возбудителя сибирской язвы, заявил в среду начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов.
"Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде", - сказал он на неформальном заседании СБ ООН.
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В ходе выступления Кириллов представил документы проекта "Ю-Пи-2", в задачи которого входило выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы. По его словам, интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен.
"По-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней. Учитывая, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях", - сказал он.
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