https://ria.ru/20220406/yazva-1782148301.html

Одним из приоритетов США на Украине было изучение сибирской язвы

Одним из приоритетов США на Украине было изучение сибирской язвы - РИА Новости, 06.04.2022

Одним из приоритетов США на Украине было изучение сибирской язвы

Одним из приоритетных исследований, проводившихся в украинских биолабораториях по заказу США, было изучение возбудителя сибирской язвы, заявил в среду начальник РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:39

2022-04-06T17:39

2022-04-06T17:39

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украина

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр - РИА Новости. Одним из приоритетных исследований, проводившихся в украинских биолабораториях по заказу США, было изучение возбудителя сибирской язвы, заявил в среду начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов."Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде", - сказал он на неформальном заседании СБ ООН.В ходе выступления Кириллов представил документы проекта "Ю-Пи-2", в задачи которого входило выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы. По его словам, интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен."По-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней. Учитывая, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях", - сказал он.

https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781037509.html

https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779870708.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

министерство обороны сша, совет безопасности оон, украина, ямал, в мире, россия