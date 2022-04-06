https://ria.ru/20220406/xiaomi-1782154260.html
Xiaomi показала недорогой ноутбук с мощной начинкой
Xiaomi показала недорогой ноутбук с мощной начинкой - РИА Новости, 06.04.2022
Xiaomi показала недорогой ноутбук с мощной начинкой
Компания Xiaomi анонсировала следующее поколение доступного ноутбука Redmi Book Pro 14 2022. О новинке сообщает портал IThome. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:58
2022-04-06T17:58
2022-04-06T17:58
наука
технологии
китай
windows
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Компания Xiaomi анонсировала следующее поколение доступного ноутбука Redmi Book Pro 14 2022. О новинке сообщает портал IThome.Компактная модель получила 14-дюймовый экран, выполненный по технологии IPS. Матрица отличается повышенным разрешением в 2560 х 1600 пикселей с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц и охватом в 100 процентов цветового пространства sRGB.За производительность ноутбуков отвечают процессоры Intel Core 12-го поколения, а в максимальных конфигурациях доступно графическое ядро GeForce MX550. Из портов у Redmi Book Pro 14 есть Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.0 и аудиоджек. Поддерживаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Ноутбуки работают с предустановленной Windows 11. Емкость аккумулятора составила 56 Втч, а мощность зарядки равняется 100 Вт.Первым рынком, где станет доступен лэптоп, станет Китай. Минимальная цена за конфигурацию с Intel Core i5-12450H составляет 755 долларов, максимальная же версия Redmi Book Pro 14 обойдется в КНР примерно в 940 долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/noutbuk-1779834715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, windows