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США хотят вынудить Россию сделать выбор между дефолтом и тратой резервов

США хотят вынудить Россию сделать выбор между дефолтом и тратой резервов - РИА Новости, 06.04.2022

США хотят вынудить Россию сделать выбор между дефолтом и тратой резервов

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T05:17

2022-04-06T05:17

2022-04-06T08:29

экономика

сергей лавров

владимир путин

сша

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов сша

g7

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных резервов, которые у нее остаются.Целью американской администрации Псаки назвала "истощение ресурсов, которые есть у (президента России Владимира – ред.) Путина для продолжения своей деятельности против Украины". Она утверждает, что санкции уже демонстрируют свою эффективность, поставив российскую финансовую систему "на грань коллапса".Псаки также подтвердила, что очередной пакет санкций, который планируется обнародовать в среду, будет включать запрет на новые инвестиции в Россию."Завтра мы объявим... в координации с G7 и ЕС дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции. Он будет включать запрет на все новые инвестиции в Россию, расширение санкций против финансовых институтов и госпредприятий, санкции против российских правительственных чиновников и членов их семей", - сказала она.Запрет на долларовые платежиРанее агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства финансов США сообщило, что американское ведомство не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.Агентство Блумберг со ссылкой на разъяснения минфина США ранее передавало, что действующий санкционный режим в отношении России не препятствует осуществлению платежей в обслуживании суверенного долга в долларах как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая.Как отметил в беседе с РИА Новости генеральный директор УК "Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев, запрет долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках по сути означает конфискацию ранее замороженных резервов ЦБ.По его словам, решение США для России "означает технический дефолт и невозможность выплатить долги в долларах", однако российские держатели госдолга смогут получать платежи в рублях. "Западные иностранные держатели евробондов идут… к калитке Белого дома митинговать, и все. Они ничего не получат", - добавил эксперт.Западные санкцииЗападные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Москвой, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220406/oon-1781997874.html

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сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сергей лавров, владимир путин, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов сша, g7, санкции в отношении россии