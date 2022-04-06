https://ria.ru/20220406/vsu-1782178981.html

Высокоточными ракетами уничтожен командный пункт ВСУ в Донецкой области

Высокоточными ракетами уничтожен командный пункт ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 06.04.2022

Высокоточными ракетами уничтожен командный пункт ВСУ в Донецкой области

Российские высокоточные ракеты наземного базирования уничтожили командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады и базу националистов к... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:28

2022-04-06T20:28

2022-04-06T20:41

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

донецкая область

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_8e41081f8dadf86443f3906acc6cb305.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российские высокоточные ракеты наземного базирования уничтожили командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады и базу националистов к северо-западу от Донецка, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новогродовка, а также база националистов в населенном пункте Гродовка", - сказал Конашенков на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781170909.html

россия

украина

донецкая область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая область, донецкая народная республика