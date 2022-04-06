https://ria.ru/20220406/vs-1782019707.html
ВС России поразили 24 военных объекта на Украине за ночь
ВС России поразили 24 военных объекта на Украине за ночь - РИА Новости, 06.04.2022
ВС России поразили 24 военных объекта на Украине за ночь
За минувшую ночь оперативно-тактическая авиация ВКС и ракетные войска российских Вооруженных сил уничтожили 24 украинских военных объекта, сообщил на брифинге... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:01
2022-04-06T10:01
2022-04-06T10:59
обострение ситуации в днр и лнр
россия
воздушно-космические силы россии
украина
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. За минувшую ночь оперативно-тактическая авиация ВКС и ракетные войска российских Вооруженных сил уничтожили 24 украинских военных объекта, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Среди них: зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск", — уточнил генерал-майор.Он отметил, что высокоточные ракеты воздушного и наземного базирования уничтожили пять баз ГСМ в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. Эти склады снабжали топливом группировки украинских войск в районах Харькова, Николаева и в Донбассе.Кроме того, средства ПВО сбили в воздухе четыре беспилотника в районах Бердянска, Горняка, Уванского и Чернобаевки.Всего за время спецоперации российские Вооруженные силы уничтожили 125 самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников противника. Также ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1882 спецавтомобиля.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220406/obstrely-1782013815.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, украина
10:01 06.04.2022 (обновлено: 10:59 06.04.2022)
ВС России поразили 24 военных объекта на Украине за ночь
ВКС России и ракетные войска поразили 24 военных объекта на Украине за ночь
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. За минувшую ночь оперативно-тактическая авиация ВКС и ракетные войска российских Вооруженных сил уничтожили 24 украинских военных объекта, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Среди них: зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск", — уточнил генерал-майор.
Он отметил, что высокоточные ракеты воздушного и наземного базирования уничтожили пять баз ГСМ в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. Эти склады снабжали топливом группировки украинских войск в районах Харькова, Николаева и в Донбассе
.
Кроме того, средства ПВО сбили в воздухе четыре беспилотника в районах Бердянска, Горняка, Уванского и Чернобаевки.
Всего за время спецоперации российские Вооруженные силы уничтожили 125 самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников противника. Также ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1882 спецавтомобиля.
Россия
24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР
и ЛНР
.