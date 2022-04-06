Врачи на войне. Свидетели геноцида

Гражданские больницы с первых дней конфликта становились объектами вооруженных нападений и обстрелов.
2014 год. В палате городской больницы донецкой Горловки. Окна закрыты подушками, город обстреливает украинская армия.
Гражданские больницы с первых дней конфликта становились объектами вооруженных нападений и обстрелов.
2014 год. В палате городской больницы донецкой Горловки. Окна закрыты подушками, город обстреливает украинская армия.
Большая часть раненых пациентов - мирные жители. 2014 год. Врачи Горловской городской больницы оперируют местного жителя, раненного во время артиллерийского обстрела.
Большая часть раненых пациентов - мирные жители. 2014 год. Врачи Горловской городской больницы оперируют местного жителя, раненного во время артиллерийского обстрела.
Много детей. 2014 год. Больница Горловки. Доктор у постели маленького пациента реанимации – семилетнего мальчика, раненного при артобстреле со стороны украинской армии.
Много детей. 2014 год. Больница Горловки. Доктор у постели маленького пациента реанимации – семилетнего мальчика, раненного при артобстреле со стороны украинской армии.
Во время обстрелов врачи и медсестры выходили на улицы, чтобы уже на месте начать оказывать экстренную медицинскую помощь.
2014 год. Врач оказывает помощь пострадавшему от артиллерийского обстрела в Луганске.
Во время обстрелов врачи и медсестры выходили на улицы, чтобы уже на месте начать оказывать экстренную медицинскую помощь.
2014 год. Врач оказывает помощь пострадавшему от артиллерийского обстрела в Луганске.
Увы, не всех раненных мирных жителей удавалось довезти живыми до операционных.
2014 год. Сотрудники скорой помощи грузят на носилки раненного при артобстреле жителя Луганска.
Увы, не всех раненных мирных жителей удавалось довезти живыми до операционных.
2014 год. Сотрудники скорой помощи грузят на носилки раненного при артобстреле жителя Луганска.
Медикам помогали ополченцы, но многие врачи и сами становились ополченцами.
2014 год. Боец народного ополчения оказывает помощь раненному при танковом обстреле в поселке Семеновка Донецкой области.
Медикам помогали ополченцы, но многие врачи и сами становились ополченцами.
2014 год. Боец народного ополчения оказывает помощь раненному при танковом обстреле в поселке Семеновка Донецкой области.
Гражданские медики переучивались на военных тут же, на практике. Они работали и на поле боя, и на завалах, и на заминированных участках. 2014 год. Медицинский работник помогает раненному в бою на окраине Славянска. Ополченца привезли в больницу местные жители.
Гражданские медики переучивались на военных тут же, на практике. Они работали и на поле боя, и на завалах, и на заминированных участках. 2014 год. Медицинский работник помогает раненному в бою на окраине Славянска. Ополченца привезли в больницу местные жители.
Раненые нуждались в крови, донорами становился каждый, кто мог. 2014 год. Донецкая областная станция переливания крови. Медики принимают кровь для пострадавших при обстрелах.
Раненые нуждались в крови, донорами становился каждый, кто мог. 2014 год. Донецкая областная станция переливания крови. Медики принимают кровь для пострадавших при обстрелах.
Нередко линия фронта подходила вплотную к больнице, но свою работу медики не прерывали до последнего.
2014 год, донецкий поселок Семеновка. Врач больницы, обстрелянной из артиллерии украинской армией, смотрит в сторону украинских позиций.
Нередко линия фронта подходила вплотную к больнице, но свою работу медики не прерывали до последнего.
2014 год, донецкий поселок Семеновка. Врач больницы, обстрелянной из артиллерии украинской армией, смотрит в сторону украинских позиций.
Во время особенно сильных артобстрелов врачи, медсестры, санитары переносили больных в подвалы. Там же и продолжали необходимые медицинские манипуляции.
2014 год. Врачи больницы в поселке Семеновка Донецкой области укрываются от артобстрела в подвале.
Во время особенно сильных артобстрелов врачи, медсестры, санитары переносили больных в подвалы. Там же и продолжали необходимые медицинские манипуляции.
2014 год. Врачи больницы в поселке Семеновка Донецкой области укрываются от артобстрела в подвале.
2014 год. Врачи больницы в поселке Семеновка Донецкой области укрываются от артобстрела в подвале.
2014 год. Врачи больницы в поселке Семеновка Донецкой области укрываются от артобстрела в подвале.
2014 год. Врачи психиатрической больницы донецкой Горловки разместили пациентов подальше от окон во время артиллерийских обстрелов украинской армией.
2014 год. Врачи психиатрической больницы донецкой Горловки разместили пациентов подальше от окон во время артиллерийских обстрелов украинской армией.
2014 год. Медсестра городской больницы Горловки убирает осколки битого оконного стекла после артиллерийского обстрела украинской армией.
2014 год. Медсестра городской больницы Горловки убирает осколки битого оконного стекла после артиллерийского обстрела украинской армией.
2015 год. Врач первого военного госпиталя Донецка показывает фотографию осколка, извлеченного из раненного бойца Донецкой народной республики.
2015 год. Врач первого военного госпиталя Донецка показывает фотографию осколка, извлеченного из раненного бойца Донецкой народной республики.
2015 год. Доктор рядом с ребенком, проходящим лечение в территориальном медицинском объединении "Семья и здоровье" в городе Горловка Донецкой области.
2015 год. Доктор рядом с ребенком, проходящим лечение в территориальном медицинском объединении "Семья и здоровье" в городе Горловка Донецкой области.
Не все врачи и медсестры выжили. Одни погибли под обстрелами, у других не выдержало сердце. Иные получили тяжелые ранения и увечья. Кто-то уехал.
Но и погибшие, и выжившие медики - безусловные герои. Люди, по-настоящему исполнившие древнюю врачебную заповедь: "служа другим, сгораю сам".
2019 год. Врач Виталий Кучаев демонстрирует последствия обстрела больницы в поселке Старомихайловка Донецкой области.
Не все врачи и медсестры выжили. Одни погибли под обстрелами, у других не выдержало сердце. Иные получили тяжелые ранения и увечья. Кто-то уехал.
Но и погибшие, и выжившие медики - безусловные герои. Люди, по-настоящему исполнившие древнюю врачебную заповедь: "служа другим, сгораю сам".
2019 год. Врач Виталий Кучаев демонстрирует последствия обстрела больницы в поселке Старомихайловка Донецкой области.