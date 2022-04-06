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Врачи на войне. Свидетели геноцида - РИА Новости, 06.04.2022
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Донбасс. Геноцид. 2014-2022
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Врачи на войне. Свидетели геноцида
Врачи на войне. Свидетели геноцида - РИА Новости, 06.04.2022
Врачи на войне. Свидетели геноцида
Работать под пулями, оперировать раненых под обстрелами, быть верными профессиональному долгу, находясь на грани жизни и смерти, делать свое дело, когда нет расходных материалов и не хватает медикаментов, спасать чужие жизни – реальность, в которой живут медики Донбасса. Их пациенты – прямые и косвенные жертвы геноцида.
2022-04-06T14:21
2022-04-06T14:21
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
геноцид в донбассе
донецк (днр)
луганск
донбасс
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украина, фото, геноцид в донбассе, донецк (днр), луганск, донбасс
14:21 06.04.2022
 

Врачи на войне. Свидетели геноцида

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Работать под пулями, оперировать раненых под обстрелами, быть верными профессиональному долгу, находясь на грани жизни и смерти, делать свое дело, когда нет расходных материалов и не хватает медикаментов, спасать чужие жизни – реальность, в которой живут медики Донбасса. Их пациенты – прямые и косвенные жертвы геноцида.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Гражданские больницы с первых дней конфликта становились объектами вооруженных нападений и обстрелов.

2014 год. В палате городской больницы донецкой Горловки. Окна закрыты подушками, город обстреливает украинская армия.

Ситуация в Горловке Донецкой области
1 из 16

Гражданские больницы с первых дней конфликта становились объектами вооруженных нападений и обстрелов.

2014 год. В палате городской больницы донецкой Горловки. Окна закрыты подушками, город обстреливает украинская армия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Большая часть раненых пациентов - мирные жители. 2014 год. Врачи Горловской городской больницы оперируют местного жителя, раненного во время артиллерийского обстрела.

Врачи городской больницы оперируют раненного во время артиллерийского обстрела жителя Горловки.
2 из 16

Большая часть раненых пациентов - мирные жители. 2014 год. Врачи Горловской городской больницы оперируют местного жителя, раненного во время артиллерийского обстрела.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Много детей. 2014 год. Больница Горловки. Доктор у постели маленького пациента реанимации – семилетнего мальчика, раненного при артобстреле со стороны украинской армии.

Семилетний мальчик, пострадавший при обстреле севера Горловки Донецкой области, в реанимации городской больницы
3 из 16

Много детей. 2014 год. Больница Горловки. Доктор у постели маленького пациента реанимации – семилетнего мальчика, раненного при артобстреле со стороны украинской армии.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Во время обстрелов врачи и медсестры выходили на улицы, чтобы уже на месте начать оказывать экстренную медицинскую помощь.

2014 год. Врач оказывает помощь пострадавшему от артиллерийского обстрела в Луганске.

Врач оказывает помощь пострадавшему от артиллерийского обстрела в Луганске.
4 из 16

Во время обстрелов врачи и медсестры выходили на улицы, чтобы уже на месте начать оказывать экстренную медицинскую помощь.

2014 год. Врач оказывает помощь пострадавшему от артиллерийского обстрела в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Увы, не всех раненных мирных жителей удавалось довезти живыми до операционных.

2014 год. Сотрудники скорой помощи грузят на носилки раненного при артобстреле жителя Луганска.

Врачи оказывают помощь раненному во время артиллерийского обстрела в Луганске.
5 из 16

Увы, не всех раненных мирных жителей удавалось довезти живыми до операционных.

2014 год. Сотрудники скорой помощи грузят на носилки раненного при артобстреле жителя Луганска.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Медикам помогали ополченцы, но многие врачи и сами становились ополченцами.

2014 год. Боец народного ополчения оказывает помощь раненному при танковом обстреле в поселке Семеновка Донецкой области.

Ситуация в Донецкой области
6 из 16

Медикам помогали ополченцы, но многие врачи и сами становились ополченцами.

2014 год. Боец народного ополчения оказывает помощь раненному при танковом обстреле в поселке Семеновка Донецкой области.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Гражданские медики переучивались на военных тут же, на практике. Они работали и на поле боя, и на завалах, и на заминированных участках. 2014 год. Медицинский работник помогает раненному в бою на окраине Славянска. Ополченца привезли в больницу местные жители.

Медицинский работник помогает раненному во время боестолкновений в районе Семеновки на окраине Славянска бойцу ополчения Донбасса выйти из автомобиля, на котором его привезли в больницу местные жители.
7 из 16

Гражданские медики переучивались на военных тут же, на практике. Они работали и на поле боя, и на завалах, и на заминированных участках. 2014 год. Медицинский работник помогает раненному в бою на окраине Славянска. Ополченца привезли в больницу местные жители.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Раненые нуждались в крови, донорами становился каждый, кто мог. 2014 год. Донецкая областная станция переливания крови. Медики принимают кровь для пострадавших при обстрелах.

Жители Донецка сдают кровь
8 из 16

Раненые нуждались в крови, донорами становился каждый, кто мог. 2014 год. Донецкая областная станция переливания крови. Медики принимают кровь для пострадавших при обстрелах.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Андрей Стенин

Нередко линия фронта подходила вплотную к больнице, но свою работу медики не прерывали до последнего.

2014 год, донецкий поселок Семеновка. Врач больницы, обстрелянной из артиллерии украинской армией, смотрит в сторону украинских позиций.

Врач больницы поселка Семеновка, обстрелянной из артиллерии украинской армией, смотрит в сторону украинских позиций.
9 из 16

Нередко линия фронта подходила вплотную к больнице, но свою работу медики не прерывали до последнего.

2014 год, донецкий поселок Семеновка. Врач больницы, обстрелянной из артиллерии украинской армией, смотрит в сторону украинских позиций.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин

Во время особенно сильных артобстрелов врачи, медсестры, санитары переносили больных в подвалы. Там же и продолжали необходимые медицинские манипуляции.

2014 год. Врачи больницы в поселке Семеновка Донецкой области укрываются от артобстрела в подвале.

Врачи больницы в поселке Семеновка укрываются от артобстрела в подвале.
10 из 16

Во время особенно сильных артобстрелов врачи, медсестры, санитары переносили больных в подвалы. Там же и продолжали необходимые медицинские манипуляции.

2014 год. Врачи больницы в поселке Семеновка Донецкой области укрываются от артобстрела в подвале.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин

2014 год. Врачи больницы в поселке Семеновка Донецкой области укрываются от артобстрела в подвале.

Врачи больницы в поселке Семеновка укрываются от артобстрела в подвале.
11 из 16

2014 год. Врачи больницы в поселке Семеновка Донецкой области укрываются от артобстрела в подвале.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

2014 год. Врачи психиатрической больницы донецкой Горловки разместили пациентов подальше от окон во время артиллерийских обстрелов украинской армией.

Пациентов психиатрической больницы города Горловки во время артиллерийских обстрелов города украинской армией разместили в коридорах первого этажа.
12 из 16

2014 год. Врачи психиатрической больницы донецкой Горловки разместили пациентов подальше от окон во время артиллерийских обстрелов украинской армией.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

2014 год. Медсестра городской больницы Горловки убирает осколки битого оконного стекла после артиллерийского обстрела украинской армией.

Медсестра городской больницы Горловки убирают осколки битого оконного стекла после артиллерийского обстрела города украинской армией.
13 из 16

2014 год. Медсестра городской больницы Горловки убирает осколки битого оконного стекла после артиллерийского обстрела украинской армией.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Сергей Филатов / Перейти в фотобанк

2015 год. Врач первого военного госпиталя Донецка показывает фотографию осколка, извлеченного из раненного бойца Донецкой народной республики.

Врач показывает фотографию осколка, извлеченного из раненого бойца ДНР, в первом военном госпитале Донецка
14 из 16

2015 год. Врач первого военного госпиталя Донецка показывает фотографию осколка, извлеченного из раненного бойца Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Сергей Филатов
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© РИА Новости / Вера Костамо

2015 год. Доктор рядом с ребенком, проходящим лечение в территориальном медицинском объединении "Семья и здоровье" в городе Горловка Донецкой области.

Доктор рядом с ребенком, проходящим лечение в Территориальном медицинском объединении Семья и здоровье в городе Горловка Донецкой области
15 из 16

2015 год. Доктор рядом с ребенком, проходящим лечение в территориальном медицинском объединении "Семья и здоровье" в городе Горловка Донецкой области.

© РИА Новости / Вера Костамо
© РИА Новости / Сергей Аверин

Не все врачи и медсестры выжили. Одни погибли под обстрелами, у других не выдержало сердце. Иные получили тяжелые ранения и увечья. Кто-то уехал.

Но и погибшие, и выжившие медики - безусловные герои. Люди, по-настоящему исполнившие древнюю врачебную заповедь: "служа другим, сгораю сам".

2019 год. Врач Виталий Кучаев демонстрирует последствия обстрела больницы в поселке Старомихайловка Донецкой области.

Врач Виталий Кучаев демонстрирует последствия обстрела больницы в поселке Старомихайловка Донецкой области.
16 из 16

Не все врачи и медсестры выжили. Одни погибли под обстрелами, у других не выдержало сердце. Иные получили тяжелые ранения и увечья. Кто-то уехал.

Но и погибшие, и выжившие медики - безусловные герои. Люди, по-настоящему исполнившие древнюю врачебную заповедь: "служа другим, сгораю сам".

2019 год. Врач Виталий Кучаев демонстрирует последствия обстрела больницы в поселке Старомихайловка Донецкой области.

© РИА Новости / Сергей Аверин
 
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