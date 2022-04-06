https://ria.ru/20220406/vpn-1782161998.html
В Госдуме призвали россиян отказаться от VPN и Instagram*
В Госдуме призвали россиян отказаться от VPN и Instagram* - РИА Новости, 06.04.2022
В Госдуме призвали россиян отказаться от VPN и Instagram*
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков в разговоре с РИА Новости призвал россиян отказаться от VPN и Instagram*, поскольку распространение роликов,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:27
2022-04-06T18:27
2022-04-06T18:27
общество
россия
технологии
госдума рф
instagram
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единая россия
сергей бурлаков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков в разговоре с РИА Новости призвал россиян отказаться от VPN и Instagram*, поскольку распространение роликов, дискредитирующих РФ - это добровольное участие в западной пропаганде."Россияне должны добровольно отказаться от Instagram*, чтобы поддержать российских военнослужащих и сохранить психологическое здоровье. Поймите, что распространение видеороликов, дискредитирующих нашу страну - это добровольное участие в западной пропаганде", - сказал Бурлаков.Также он отметил, что многие продолжают пользоваться запрещёнными в России социальными сетями через VPN."Мне ежедневно приходят сообщения о том, что встречаются известные блогеры, бренды, магазины, которые не брезгают размещать на своих страницах фейковую информацию о российских военнослужащих. Провокационные видео вводят подписчиков в состояние паники. Самый простой способ сохранить нервы - отказаться от запрещенных соцсетей. Месяц-два, и интересных блогеров на этих площадках не останется. А вот фейков с каждым днём все больше", - добавил депутат.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220405/shtraf-1781846914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, технологии, госдума рф, instagram, интернет, единая россия, сергей бурлаков
В Госдуме призвали россиян отказаться от VPN и Instagram*
Депутат от "Единой России" Бурлаков призвали россиян отказаться от VPN и Instagram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков в разговоре с РИА Новости призвал россиян отказаться от VPN и Instagram*, поскольку распространение роликов, дискредитирующих РФ - это добровольное участие в западной пропаганде.
"Россияне должны добровольно отказаться от Instagram*, чтобы поддержать российских военнослужащих и сохранить психологическое здоровье. Поймите, что распространение видеороликов, дискредитирующих нашу страну - это добровольное участие в западной пропаганде", - сказал Бурлаков.
Также он отметил, что многие продолжают пользоваться запрещёнными в России
социальными сетями через VPN.
"Мне ежедневно приходят сообщения о том, что встречаются известные блогеры, бренды, магазины, которые не брезгают размещать на своих страницах фейковую информацию о российских военнослужащих. Провокационные видео вводят подписчиков в состояние паники. Самый простой способ сохранить нервы - отказаться от запрещенных соцсетей. Месяц-два, и интересных блогеров на этих площадках не останется. А вот фейков с каждым днём все больше", - добавил депутат.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.