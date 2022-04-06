https://ria.ru/20220406/vpn-1782161998.html

В Госдуме призвали россиян отказаться от VPN и Instagram*

В Госдуме призвали россиян отказаться от VPN и Instagram* - РИА Новости, 06.04.2022

В Госдуме призвали россиян отказаться от VPN и Instagram*

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков в разговоре с РИА Новости призвал россиян отказаться от VPN и Instagram*, поскольку распространение роликов,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:27

2022-04-06T18:27

2022-04-06T18:27

общество

россия

технологии

госдума рф

instagram

интернет

единая россия

сергей бурлаков

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков в разговоре с РИА Новости призвал россиян отказаться от VPN и Instagram*, поскольку распространение роликов, дискредитирующих РФ - это добровольное участие в западной пропаганде."Россияне должны добровольно отказаться от Instagram*, чтобы поддержать российских военнослужащих и сохранить психологическое здоровье. Поймите, что распространение видеороликов, дискредитирующих нашу страну - это добровольное участие в западной пропаганде", - сказал Бурлаков.Также он отметил, что многие продолжают пользоваться запрещёнными в России социальными сетями через VPN."Мне ежедневно приходят сообщения о том, что встречаются известные блогеры, бренды, магазины, которые не брезгают размещать на своих страницах фейковую информацию о российских военнослужащих. Провокационные видео вводят подписчиков в состояние паники. Самый простой способ сохранить нервы - отказаться от запрещенных соцсетей. Месяц-два, и интересных блогеров на этих площадках не останется. А вот фейков с каждым днём все больше", - добавил депутат.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220405/shtraf-1781846914.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, технологии, госдума рф, instagram, интернет, единая россия, сергей бурлаков