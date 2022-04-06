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В ЛНР контролируют состояние воздуха после подрыва ВСУ химикатов в Рубежном
В ЛНР контролируют состояние воздуха после подрыва ВСУ химикатов в Рубежном - РИА Новости, 06.04.2022
В ЛНР контролируют состояние воздуха после подрыва ВСУ химикатов в Рубежном
Специалисты Луганской народной республики контролируют состояние воздуха после подрыва украинскими военными цистерны с химикатами в городе Рубежное, заявил в... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:57
2022-04-06T14:57
2022-04-06T14:57
обострение ситуации в днр и лнр
лнр
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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Специалисты Луганской народной республики контролируют состояние воздуха после подрыва украинскими военными цистерны с химикатами в городе Рубежное, заявил в среду глава республики Леонид Пасечник.Пятого апреля в социальных сетях и СМИ появилось сообщение о том, что в городе Рубежное Луганской области произошла разгерметизация цистерны с кислотой, в результате чего образовалось ядовитое облако.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное в ЛНР. По имеющимся сведениям, украинские военные при отступлении подорвали цистерну с опасными химвеществами на завода в городе Рубежное. В резервуарах завода содержалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак."Это очень опасно. Наши специалисты занимаются, где-то мы (используем – ред.) газоанализаторы. Анализируем воздух. Как только он начнет превышать какие-то допустимые нормы, мы будем предпринимать меры, чтобы спасти наших людей", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.
https://ria.ru/20220405/vzryv-1781859545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лнр, рубежное, украина, луганская область, в мире
В ЛНР контролируют состояние воздуха после подрыва ВСУ химикатов в Рубежном
Глава ЛНР Пасечник: в республике контролируют состояние воздуха после подрыва цистерны