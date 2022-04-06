https://ria.ru/20220406/vozdukh-1782100246.html

В ЛНР контролируют состояние воздуха после подрыва ВСУ химикатов в Рубежном

В ЛНР контролируют состояние воздуха после подрыва ВСУ химикатов в Рубежном - РИА Новости, 06.04.2022

В ЛНР контролируют состояние воздуха после подрыва ВСУ химикатов в Рубежном

Специалисты Луганской народной республики контролируют состояние воздуха после подрыва украинскими военными цистерны с химикатами в городе Рубежное, заявил в... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:57

2022-04-06T14:57

2022-04-06T14:57

обострение ситуации в днр и лнр

лнр

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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Специалисты Луганской народной республики контролируют состояние воздуха после подрыва украинскими военными цистерны с химикатами в городе Рубежное, заявил в среду глава республики Леонид Пасечник.Пятого апреля в социальных сетях и СМИ появилось сообщение о том, что в городе Рубежное Луганской области произошла разгерметизация цистерны с кислотой, в результате чего образовалось ядовитое облако.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное в ЛНР. По имеющимся сведениям, украинские военные при отступлении подорвали цистерну с опасными химвеществами на завода в городе Рубежное. В резервуарах завода содержалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак."Это очень опасно. Наши специалисты занимаются, где-то мы (используем – ред.) газоанализаторы. Анализируем воздух. Как только он начнет превышать какие-то допустимые нормы, мы будем предпринимать меры, чтобы спасти наших людей", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.

https://ria.ru/20220405/vzryv-1781859545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лнр, рубежное, украина, луганская область, в мире