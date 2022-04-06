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Экономическая война Вашингтона против России срикошетила по США, заявил МИД - РИА Новости, 06.04.2022
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Экономическая война Вашингтона против России срикошетила по США, заявил МИД
Экономическая война Вашингтона против России срикошетила по США, заявил МИД - РИА Новости, 06.04.2022
Экономическая война Вашингтона против России срикошетила по США, заявил МИД
Развязанная США экономическая война против России срикошетила по их же экономике, это в том числе привело к размыванию принципиальной позиции Вашингтона в... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:08
2022-04-06T09:08
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр щетинин
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Развязанная США экономическая война против России срикошетила по их же экономике, это в том числе привело к размыванию принципиальной позиции Вашингтона в отношении официального Каракаса и контактов с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Вся "принципиальность" рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США", - сказал он."Примечательно, что при этом сохранились лицемерные ссылки на "псевдопрезидента" Хуана Гуайдо – фигляра и самозванца, который своими действиями под диктовку США, включая призывы к ужесточению внешних санкций, уже нанес своему народу значительный и во многом непоправимый ущерб", - указал дипломат.Президент Николас Мадуро 5 марта принял делегацию правительства Джо Байдена в президентском дворце в Каракасе. На встрече стороны договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества и повестки на будущее. Белый дом сообщал, что делегация США посетила Венесуэлу для обсуждения "ряда вопросов, включающих энергетическую безопасность".Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр щетинин, россия
09:08 06.04.2022
 
Экономическая война Вашингтона против России срикошетила по США, заявил МИД

Дипломат Щетинин: экономическая война Вашингтона против России срикошетила по самим США

© РИА Новости / Вера Голосова / Перейти в фотобанкЛюди гуляют на нью-йоркской площади Тайм-сквер
Люди гуляют на нью-йоркской площади Тайм-сквер - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Вера Голосова
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Люди гуляют на нью-йоркской площади Тайм-сквер
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Развязанная США экономическая война против России срикошетила по их же экономике, это в том числе привело к размыванию принципиальной позиции Вашингтона в отношении официального Каракаса и контактов с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Вся "принципиальность" рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США", - сказал он.
"Примечательно, что при этом сохранились лицемерные ссылки на "псевдопрезидента" Хуана Гуайдо – фигляра и самозванца, который своими действиями под диктовку США, включая призывы к ужесточению внешних санкций, уже нанес своему народу значительный и во многом непоправимый ущерб", - указал дипломат.
Президент Николас Мадуро 5 марта принял делегацию правительства Джо Байдена в президентском дворце в Каракасе. На встрече стороны договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества и повестки на будущее. Белый дом сообщал, что делегация США посетила Венесуэлу для обсуждения "ряда вопросов, включающих энергетическую безопасность".
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Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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