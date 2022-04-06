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Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить водителя в Томской области - РИА Новости, 06.04.2022
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Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить водителя в Томской области
Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить водителя в Томской области - РИА Новости, 06.04.2022
Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить водителя в Томской области
Полицейские в Томской области задержали за нетрезвое вождение ранее лишенного прав водителя, для этого им пришлось стрелять по колесам его автомобиля, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T05:42
2022-04-06T06:19
происшествия
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 6 апр – РИА Новости. Полицейские в Томской области задержали за нетрезвое вождение ранее лишенного прав водителя, для этого им пришлось стрелять по колесам его автомобиля, сообщает в среду УМВД по региону.По данным управления, сотрудникам Госавтоинспекции поступила информация, что в сторону села Кожевниково движется машина, водитель которой, предположительно, пьян. Через несколько минут полицейские обнаружили автомобиль, потребовали от водителя остановиться, но тот попытался скрыться."Включив специальную световую и звуковую сигнализацию, экипаж начал преследование нарушителя. При помощи громкоговорящего устройства сотрудники полиции повторяли свои требования. Автомобилист игнорировал их, продолжая движение на высокой скорости, чем создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Тогда инспектор ДПС, убедившись в отсутствии людей вокруг, сначала произвел предупредительный выстрел, а потом стал стрелять по задним колесам иномарки", - говорится в сообщении.После того как машина с простреленными колесами остановилась, полицейским пришлось применить силу, чтобы вытащить из нее сопротивляющегося водителя.При проверке документов выяснилось, что 34-летний водитель – житель Новосибирской области, лишен права управления транспортными средствами. От медосвидетельствования он отказался, однако признался полицейским, что "выпил глоток пива"В отношении задержанного составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное вождение в нетрезвом виде). Машину полицейские изъяли.
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происшествия, новосибирская область, россия
05:42 06.04.2022 (обновлено: 06:19 06.04.2022)
 
Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить водителя в Томской области

Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить нетрезвого водителя в Томской области

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 6 апр – РИА Новости. Полицейские в Томской области задержали за нетрезвое вождение ранее лишенного прав водителя, для этого им пришлось стрелять по колесам его автомобиля, сообщает в среду УМВД по региону.
По данным управления, сотрудникам Госавтоинспекции поступила информация, что в сторону села Кожевниково движется машина, водитель которой, предположительно, пьян. Через несколько минут полицейские обнаружили автомобиль, потребовали от водителя остановиться, но тот попытался скрыться.
"Включив специальную световую и звуковую сигнализацию, экипаж начал преследование нарушителя. При помощи громкоговорящего устройства сотрудники полиции повторяли свои требования. Автомобилист игнорировал их, продолжая движение на высокой скорости, чем создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Тогда инспектор ДПС, убедившись в отсутствии людей вокруг, сначала произвел предупредительный выстрел, а потом стал стрелять по задним колесам иномарки", - говорится в сообщении.
После того как машина с простреленными колесами остановилась, полицейским пришлось применить силу, чтобы вытащить из нее сопротивляющегося водителя.
При проверке документов выяснилось, что 34-летний водитель – житель Новосибирской области, лишен права управления транспортными средствами. От медосвидетельствования он отказался, однако признался полицейским, что "выпил глоток пива"
В отношении задержанного составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное вождение в нетрезвом виде). Машину полицейские изъяли.
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