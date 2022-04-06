https://ria.ru/20220406/vlast-1781990681.html

В Белом доме снова заявили, что не призывают к смене власти в России

В Белом доме снова заявили, что не призывают к смене власти в России - РИА Новости, 06.04.2022

В Белом доме снова заявили, что не призывают к смене власти в России

В Белом доме снова заявили, что США не призывают к смене власти в России, но опять назвали президента РФ Владимира Путина "военным преступником", что в Москве... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T00:31

2022-04-06T00:31

2022-04-06T00:33

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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. В Белом доме снова заявили, что США не призывают к смене власти в России, но опять назвали президента РФ Владимира Путина "военным преступником", что в Москве уже характеризовали как неприемлемые высказывания и напоминали о жертвах американских войн."Нет, нет, мы не призываем к смене режима. Это не было нашей политикой и таковой по-прежнему не является. Но опять же... мы считаем, что он военный преступник, которым должна заниматься международная система, оценивающая военные преступления", - сказала брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал неприемлемыми недостойными личные выпады в адрес Путина, регулярно звучащие со стороны американского лидера Джо Байдена в связи с событиями на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Байдена о Путине говорят о том, что "у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, - у этих политиков с совестью не все хорошо обстоит".Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. До этого Байден дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.Завершая визит в Европу речью в Варшаве в конце марта, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Американские СМИ сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией.

https://ria.ru/20220405/pentagon-1781982042.html

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781990243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, нато, сша