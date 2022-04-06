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В Белом доме снова заявили, что не призывают к смене власти в России - РИА Новости, 06.04.2022
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В Белом доме снова заявили, что не призывают к смене власти в России
В Белом доме снова заявили, что не призывают к смене власти в России - РИА Новости, 06.04.2022
В Белом доме снова заявили, что не призывают к смене власти в России
В Белом доме снова заявили, что США не призывают к смене власти в России, но опять назвали президента РФ Владимира Путина "военным преступником", что в Москве... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T00:31
2022-04-06T00:33
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. В Белом доме снова заявили, что США не призывают к смене власти в России, но опять назвали президента РФ Владимира Путина "военным преступником", что в Москве уже характеризовали как неприемлемые высказывания и напоминали о жертвах американских войн."Нет, нет, мы не призываем к смене режима. Это не было нашей политикой и таковой по-прежнему не является. Но опять же... мы считаем, что он военный преступник, которым должна заниматься международная система, оценивающая военные преступления", - сказала брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал неприемлемыми недостойными личные выпады в адрес Путина, регулярно звучащие со стороны американского лидера Джо Байдена в связи с событиями на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Байдена о Путине говорят о том, что "у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, - у этих политиков с совестью не все хорошо обстоит".Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. До этого Байден дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.Завершая визит в Европу речью в Варшаве в конце марта, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Американские СМИ сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией.
https://ria.ru/20220405/pentagon-1781982042.html
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в мире, россия, нато, сша
00:31 06.04.2022 (обновлено: 00:33 06.04.2022)
 
В Белом доме снова заявили, что не призывают к смене власти в России

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что США не призывают к смене власти в России

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. В Белом доме снова заявили, что США не призывают к смене власти в России, но опять назвали президента РФ Владимира Путина "военным преступником", что в Москве уже характеризовали как неприемлемые высказывания и напоминали о жертвах американских войн.
"Нет, нет, мы не призываем к смене режима. Это не было нашей политикой и таковой по-прежнему не является. Но опять же... мы считаем, что он военный преступник, которым должна заниматься международная система, оценивающая военные преступления", - сказала брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 21:30
Пентагон сообщил, что в США продолжают обучать украинских военных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал неприемлемыми недостойными личные выпады в адрес Путина, регулярно звучащие со стороны американского лидера Джо Байдена в связи с событиями на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Байдена о Путине говорят о том, что "у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, - у этих политиков с совестью не все хорошо обстоит".
Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. До этого Байден дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
Завершая визит в Европу речью в Варшаве в конце марта, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Американские СМИ сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
00:19
Псаки: США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением
 
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