00:31 06.04.2022 (обновлено: 00:33 06.04.2022)
В Белом доме снова заявили, что не призывают к смене власти в России
Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что США не призывают к смене власти в России
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. В Белом доме снова заявили, что США не призывают к смене власти в России, но опять назвали президента РФ Владимира Путина "военным преступником", что в Москве уже характеризовали как неприемлемые высказывания и напоминали о жертвах американских войн.
"Нет, нет, мы не призываем к смене режима. Это не было нашей политикой и таковой по-прежнему не является. Но опять же... мы считаем, что он военный преступник, которым должна заниматься международная система, оценивающая военные преступления", - сказала брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал неприемлемыми недостойными личные выпады в адрес Путина, регулярно звучащие со стороны американского лидера Джо Байдена в связи с событиями на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Байдена о Путине говорят о том, что "у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, - у этих политиков с совестью не все хорошо обстоит".
Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. До этого Байден дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
Завершая визит в Европу речью в Варшаве в конце марта, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Американские СМИ сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией.