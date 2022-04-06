https://ria.ru/20220406/villa-1782190457.html

В Италии усилят меры безопасности у виллы Соловьева

В Италии усилят меры безопасности у виллы Соловьева - РИА Новости, 06.04.2022

В Италии усилят меры безопасности у виллы Соловьева

Итальянские правоохранители усилят меры безопасности после попытки поджога на вилле российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо "в зонах,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T22:08

2022-04-06T22:08

2022-04-06T22:09

в мире

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италия

украина

владимир соловьев (телеведущий)

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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Итальянские правоохранители усилят меры безопасности после попытки поджога на вилле российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо "в зонах, представляющих интерес", говорится в сообщении префектуры провинции Комо, поступившем в распоряжение РИА Новости.В среду утром неизвестные проникли на одну из вилл Соловьева на озере Комо и подожгли в ней автомобильные покрышки, не причинив дому ущерба. По словам мэра города Менаджо, действия злоумышленников имели демонстративно-показной характер."В связи с происшествием… с недвижимой собственностью, замороженной в рамках ограничительных мер Евросоюза в отношении субъектов, приближенных к политико-экономическому истеблишменту России, вовлеченному в конфликт с Украиной, префект (Комо) Андреа Поликетти созвал срочное техническое совещание для координации между ответственными представителями полицейских сил провинции", - говорится в коммюнике.Участники заседания, как отмечается, договорились о "значительном усилении надзора со стороны правоохранительных органов в зонах, представляющих интерес".Также принято решение о привлечении агентства государственного имущества, в чьем ведении находятся управление и охрана активов, затронутых мерами по заморозке, чтобы приступить к использованию систем видеонаблюдения в сочетании c частной охраной для обеспечения безопасности подобных объектов.В марте фингвардия Италии наложила на имущество Соловьева арест после попадания телеведущего в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.От действий вандалов пострадал другой дом Соловьева, расположенный в Пьянелло-дель-Ларио, городке к северу от Менаджо. Злоумышленники исписали этот дом надписями против действий РФ на Украине.Карабинеры провинции Комо начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения. Также правоохранители, отмечает издание, связались с самим ведущим.

https://ria.ru/20220314/solovev-1778095604.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, евросоюз, италия, украина, владимир соловьев (телеведущий)