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В Италии усилят меры безопасности у виллы Соловьева - РИА Новости, 06.04.2022
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В Италии усилят меры безопасности у виллы Соловьева
В Италии усилят меры безопасности у виллы Соловьева - РИА Новости, 06.04.2022
В Италии усилят меры безопасности у виллы Соловьева
Итальянские правоохранители усилят меры безопасности после попытки поджога на вилле российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо "в зонах,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T22:08
2022-04-06T22:09
в мире
россия
евросоюз
италия
украина
владимир соловьев (телеведущий)
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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Итальянские правоохранители усилят меры безопасности после попытки поджога на вилле российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо "в зонах, представляющих интерес", говорится в сообщении префектуры провинции Комо, поступившем в распоряжение РИА Новости.В среду утром неизвестные проникли на одну из вилл Соловьева на озере Комо и подожгли в ней автомобильные покрышки, не причинив дому ущерба. По словам мэра города Менаджо, действия злоумышленников имели демонстративно-показной характер."В связи с происшествием… с недвижимой собственностью, замороженной в рамках ограничительных мер Евросоюза в отношении субъектов, приближенных к политико-экономическому истеблишменту России, вовлеченному в конфликт с Украиной, префект (Комо) Андреа Поликетти созвал срочное техническое совещание для координации между ответственными представителями полицейских сил провинции", - говорится в коммюнике.Участники заседания, как отмечается, договорились о "значительном усилении надзора со стороны правоохранительных органов в зонах, представляющих интерес".Также принято решение о привлечении агентства государственного имущества, в чьем ведении находятся управление и охрана активов, затронутых мерами по заморозке, чтобы приступить к использованию систем видеонаблюдения в сочетании c частной охраной для обеспечения безопасности подобных объектов.В марте фингвардия Италии наложила на имущество Соловьева арест после попадания телеведущего в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.От действий вандалов пострадал другой дом Соловьева, расположенный в Пьянелло-дель-Ларио, городке к северу от Менаджо. Злоумышленники исписали этот дом надписями против действий РФ на Украине.Карабинеры провинции Комо начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения. Также правоохранители, отмечает издание, связались с самим ведущим.
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в мире, россия, евросоюз, италия, украина, владимир соловьев (телеведущий)
22:08 06.04.2022 (обновлено: 22:09 06.04.2022)
 
В Италии усилят меры безопасности у виллы Соловьева

В Италии усилят меры безопасности у виллы российского телеведущего Соловьева после поджога

© REUTERS / Flavio Lo ScalzoВид виллы российского телеведущего Владимира Соловьева после попытки ее поджога неизвестными на озере Комо, Италия
Вид виллы российского телеведущего Владимира Соловьева после попытки ее поджога неизвестными на озере Комо, Италия - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Вид виллы российского телеведущего Владимира Соловьева после попытки ее поджога неизвестными на озере Комо, Италия
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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Итальянские правоохранители усилят меры безопасности после попытки поджога на вилле российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо "в зонах, представляющих интерес", говорится в сообщении префектуры провинции Комо, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В среду утром неизвестные проникли на одну из вилл Соловьева на озере Комо и подожгли в ней автомобильные покрышки, не причинив дому ущерба. По словам мэра города Менаджо, действия злоумышленников имели демонстративно-показной характер.
"В связи с происшествием… с недвижимой собственностью, замороженной в рамках ограничительных мер Евросоюза в отношении субъектов, приближенных к политико-экономическому истеблишменту России, вовлеченному в конфликт с Украиной, префект (Комо) Андреа Поликетти созвал срочное техническое совещание для координации между ответственными представителями полицейских сил провинции", - говорится в коммюнике.
Участники заседания, как отмечается, договорились о "значительном усилении надзора со стороны правоохранительных органов в зонах, представляющих интерес".
Также принято решение о привлечении агентства государственного имущества, в чьем ведении находятся управление и охрана активов, затронутых мерами по заморозке, чтобы приступить к использованию систем видеонаблюдения в сочетании c частной охраной для обеспечения безопасности подобных объектов.
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В марте фингвардия Италии наложила на имущество Соловьева арест после попадания телеведущего в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.
От действий вандалов пострадал другой дом Соловьева, расположенный в Пьянелло-дель-Ларио, городке к северу от Менаджо. Злоумышленники исписали этот дом надписями против действий РФ на Украине.
Карабинеры провинции Комо начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения. Также правоохранители, отмечает издание, связались с самим ведущим.
 
В миреРоссияЕвросоюзИталияУкраинаВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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