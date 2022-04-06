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Возле Мариуполя сбили два украинских вертолета Ми-8

Возле Мариуполя сбили два украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости, 06.04.2022

Возле Мариуполя сбили два украинских вертолета Ми-8

Вооруженные силы Российской Федерации сбили два украинских вертолета Ми-8, предпринявших попытку прорваться к Мариуполю со стороны моря. Соответствующую... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T03:02

2022-04-06T03:02

2022-04-06T04:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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игорь конашенков

ми-8

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации сбили два украинских вертолета Ми-8, предпринявших попытку прорваться к Мариуполю со стороны моря. Соответствующую информацию распространил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.Официальная Москва, напомнил Конашенков доводила до Киева предложения о возможности добровольно сложить оружие для военных, но их проигнорировали.Попытки прорыва украинцев из МариуполяЭто не первая попытка прорыва украинских вертолетов в Мариуполь. Первого апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики сбили два вертолета из трех, на которых украинские националисты пытались скрыться из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию. По его словам, в каждом вертолете было по 17 человек, выжили только двое. По его словам, в каждом вертолете было по 17 человек, выжили только двое, один из них — офицер военной разведки минобороны Украины.Днем ранее Игорь Конашенков сообщил, что Войска ДНР сбили два вертолета Ми-8, пытавшихся вывезти из Мариуполя командиров националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. "Расчётом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой республики из трофейного американского комплекса Stinger один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое", - сказал Конашенков.Второй украинский Ми-8, как уточнил официальный представитель, "от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега".Ситуация в МариуполеЗачистка Мариуполя продолжается, в городе находятся несколько тысяч украинских боевиков, заявил в минувший вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.За сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуирован 551 человек, включая 99 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. По данным ведомства, всего с 5 марта в Безыменное эвакуировали 12 509 человек.Специальная военная операцияРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/zalozhniki-1781984584.html

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в мире, украина, днр, мариуполь, россия, игорь конашенков, ми-8