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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии - РИА Новости, 06.04.2022
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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии - РИА Новости, 06.04.2022
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Украинский посол Любовь Непоп вызвана в МИД Венгрии после ее заявлений о позиции Будапешта по Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерского... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:37
2022-04-06T12:00
в мире
виктор орбан
дмитрий кулеба
петер сийярто
будапешт
венгрия
россия
мид венгрии
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украинский посол Любовь Непоп вызвана в МИД Венгрии после ее заявлений о позиции Будапешта по Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто."Венгерское Министерство иностранных дел вызвало посла Украины в связи с &lt;…&gt; оскорбительными заявлениями о позиции Венгрии в отношении войны", — говорится в сообщении агентства.В заявлении главы МИД говорится, что Киеву пора "прекратить оскорбления в адрес Венгрии и признать волю венгерского народа".Ранее посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости заявил, что посол Украины в Будапеште обсуждала с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты выборов в Венгрии вместе с оппозицией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результаты парламентских выборов в стране. На выборах, прошедших 3 апреля, победу одержал правящий альянс под руководством премьера Виктора Орбана.
https://ria.ru/20220405/vybory-1781811618.html
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в мире, виктор орбан, дмитрий кулеба, петер сийярто, будапешт, венгрия, россия, мид венгрии
09:37 06.04.2022 (обновлено: 12:00 06.04.2022)
 
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии после ее оскорбительных заявлений о позиции страны

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на базилику Святого Стефана в Будапеште
Вид на базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на базилику Святого Стефана в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украинский посол Любовь Непоп вызвана в МИД Венгрии после ее заявлений о позиции Будапешта по Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.
"Венгерское Министерство иностранных дел вызвало посла Украины в связи с <…> оскорбительными заявлениями о позиции Венгрии в отношении войны", — говорится в сообщении агентства.
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 07:28
Кулеба обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии, заявил посол России
В заявлении главы МИД говорится, что Киеву пора "прекратить оскорбления в адрес Венгрии и признать волю венгерского народа".
Ранее посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости заявил, что посол Украины в Будапеште обсуждала с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты выборов в Венгрии вместе с оппозицией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результаты парламентских выборов в стране. На выборах, прошедших 3 апреля, победу одержал правящий альянс под руководством премьера Виктора Орбана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 05:09
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В миреВиктор ОрбанДмитрий КулебаПетер СийяртоБудапештВенгрияРоссияМИД Венгрии
 
 
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