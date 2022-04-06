https://ria.ru/20220406/vengriya-1782016100.html

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии - РИА Новости, 06.04.2022

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Украинский посол Любовь Непоп вызвана в МИД Венгрии после ее заявлений о позиции Будапешта по Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерского... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:37

2022-04-06T09:37

2022-04-06T12:00

в мире

виктор орбан

дмитрий кулеба

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венгрия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украинский посол Любовь Непоп вызвана в МИД Венгрии после ее заявлений о позиции Будапешта по Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто."Венгерское Министерство иностранных дел вызвало посла Украины в связи с <…> оскорбительными заявлениями о позиции Венгрии в отношении войны", — говорится в сообщении агентства.В заявлении главы МИД говорится, что Киеву пора "прекратить оскорбления в адрес Венгрии и признать волю венгерского народа".Ранее посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости заявил, что посол Украины в Будапеште обсуждала с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты выборов в Венгрии вместе с оппозицией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результаты парламентских выборов в стране. На выборах, прошедших 3 апреля, победу одержал правящий альянс под руководством премьера Виктора Орбана.

https://ria.ru/20220405/vybory-1781811618.html

https://ria.ru/20220405/otnosheniya-1781807552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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