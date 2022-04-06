https://ria.ru/20220406/varyag-1782054055.html

Фильм Роберта Эггерса "Варяг" не выйдет в российский прокат в апреле

Фильм Роберта Эггерса "Варяг" не выйдет в российский прокат в апреле - РИА Новости, 06.04.2022

Фильм Роберта Эггерса "Варяг" не выйдет в российский прокат в апреле

Компания Universal Pictures убрала из российского графика релизов драму "Варяг" Роберта Эггерса, выход которой был запланирован на 21 апреля. Об этом сообщает в РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:52

2022-04-06T12:52

2022-04-06T12:52

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Компания Universal Pictures убрала из российского графика релизов драму "Варяг" Роберта Эггерса, выход которой был запланирован на 21 апреля. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Бюллетень кинопрокатчика. События в ленте разворачиваются в X веке в Исландии. Главный герой — Амлет, наследник престола. В детстве на глазах принца родной дядя убил его отца. Повзрослевший Амлет хочет отомстить за его смерть, спасти мать и вернуть королевство. Образ Амлета воплотил Александр Скарсгард. Королеву сыграла Николь Кидман. Актеры уже работали вместе на съемках "Большой маленькой лжи". В "Варяге" также снимались Итан Хоук, Клас Банг, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо и певица Бьорк.

https://ria.ru/20220406/smith-1782028659.html

исландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, николь кидман, бьорк, уиллем дефо, итан хоук, исландия