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Торговцам валюты "с рук" грозит тюрьма, заявил юрист - РИА Новости, 06.04.2022
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Торговцам валюты "с рук" грозит тюрьма, заявил юрист
Торговцам валюты "с рук" грозит тюрьма, заявил юрист - РИА Новости, 06.04.2022
Торговцам валюты "с рук" грозит тюрьма, заявил юрист
Торговцам валюты "с рук" может грозить не только административный штраф, но и уголовная ответственность, в том числе до пяти лет колонии за незаконное... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:42
2022-04-06T12:42
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
юрий жданов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Торговцам валюты "с рук" может грозить не только административный штраф, но и уголовная ответственность, в том числе до пяти лет колонии за незаконное предпринимательство, рассказал РИА Новости член комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по военному праву и правовому обеспечению национальной безопасности Дмитрий Липин.ФНС поручила своим органам в регионах активизировать совместную с полицией работу по выявлению валютных спекулянтов. Купля-продажа валюты с рук, в обход банков, запрещена, за это предусмотрен штраф от 75% до 100% суммы такого обмена, рассказали РИА Новости в ведомстве.По словам эксперта, сам факт продажи валюты "с рук" без лицензии и минуя банки - это уже нарушение валютного законодательства."За него статьей 15.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для осуществляющих предпринимательскую деятельность без создания юрлица и юридических лиц в размере от 75 до 100 % суммы незаконной валютной операции либо той суммы, которая была переведена без открытия банковского счета", - сказал Липин.При этом он отметил, что в случае с систематической незаконной куплей-продажей иностранной валюты дельцов могут привлечь и к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство по статье 171 УК РФ.Согласно УК РФ, за незаконное предпринимательство также предусмотрен штраф, который может доходить до размера дохода осужденного за период до двух лет. Однако если будет установлено, что деяние совершено было организованной группой или с извлечением дохода в особо крупном размере, то наказанием может стать лишение свободы вплоть до пяти лет.Кроме того, как сообщил ранее РИА Новости президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов, при крупных теневых операциях есть вероятность привлечения и по статье 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности. Это до семи лет колонии.
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федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, юрий жданов
12:42 06.04.2022
 
Торговцам валюты "с рук" грозит тюрьма, заявил юрист

Юрист Липин: торговцам валюты "с рук" грозит не только штраф, но и тюрьма

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Торговцам валюты "с рук" может грозить не только административный штраф, но и уголовная ответственность, в том числе до пяти лет колонии за незаконное предпринимательство, рассказал РИА Новости член комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по военному праву и правовому обеспечению национальной безопасности Дмитрий Липин.
ФНС поручила своим органам в регионах активизировать совместную с полицией работу по выявлению валютных спекулянтов. Купля-продажа валюты с рук, в обход банков, запрещена, за это предусмотрен штраф от 75% до 100% суммы такого обмена, рассказали РИА Новости в ведомстве.
По словам эксперта, сам факт продажи валюты "с рук" без лицензии и минуя банки - это уже нарушение валютного законодательства.
"За него статьей 15.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для осуществляющих предпринимательскую деятельность без создания юрлица и юридических лиц в размере от 75 до 100 % суммы незаконной валютной операции либо той суммы, которая была переведена без открытия банковского счета", - сказал Липин.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 06:52
Эксперт оценил возможные проблемы новой валюты для торговли с Россией
При этом он отметил, что в случае с систематической незаконной куплей-продажей иностранной валюты дельцов могут привлечь и к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство по статье 171 УК РФ.
Согласно УК РФ, за незаконное предпринимательство также предусмотрен штраф, который может доходить до размера дохода осужденного за период до двух лет. Однако если будет установлено, что деяние совершено было организованной группой или с извлечением дохода в особо крупном размере, то наказанием может стать лишение свободы вплоть до пяти лет.
Кроме того, как сообщил ранее РИА Новости президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов, при крупных теневых операциях есть вероятность привлечения и по статье 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности. Это до семи лет колонии.
Здание Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
09:52
В ФНС напомнили об ответственности за продажу валюты с рук
 
Федеральная налоговая служба (ФНС России)РоссияЮрий Жданов
 
 
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