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Рубль в начале торгов слегка слабеет к доллару и прибавляет к евро
Рубль в начале торгов слегка слабеет к доллару и прибавляет к евро - РИА Новости, 06.04.2022
Рубль в начале торгов слегка слабеет к доллару и прибавляет к евро
Курс рубля стабилен по бивалютной корзине в начале торгов среды: немного теряет против доллара и прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:09
2022-04-06T10:09
2022-04-06T10:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс рубля стабилен по бивалютной корзине в начале торгов среды: немного теряет против доллара и прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышается на 31 копейку, до 83,62 рубля, курс евро - снижается на 8 копеек до 91,42 рубля, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Рубль в начале торгов слегка слабеет к доллару и прибавляет к евро
Курс доллара в начале торгов повысился на 31 копейку, евро снизился на восемь копеек