https://ria.ru/20220406/valyuta-1782020932.html

Рубль в начале торгов слегка слабеет к доллару и прибавляет к евро

Рубль в начале торгов слегка слабеет к доллару и прибавляет к евро - РИА Новости, 06.04.2022

Рубль в начале торгов слегка слабеет к доллару и прибавляет к евро

Курс рубля стабилен по бивалютной корзине в начале торгов среды: немного теряет против доллара и прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:09

2022-04-06T10:09

2022-04-06T10:09

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс рубля стабилен по бивалютной корзине в начале торгов среды: немного теряет против доллара и прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышается на 31 копейку, до 83,62 рубля, курс евро - снижается на 8 копеек до 91,42 рубля, следует из данных Московской биржи.

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа