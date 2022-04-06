В ФНС напомнили об ответственности за продажу валюты с рук
В ФНС напомнили россиянам об ответственности за продажу иностранной валюты с рук
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной налоговой службы в Москве
Здание Федеральной налоговой службы в Москве
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба напомнила, что продажа иностранной валюты с рук, минуя уполномоченные банки, является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В частности, штраф за это для граждан, предпринимателей и юридических лиц может составлять от 75% до 100% процентов суммы такого обмена. А для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
В среду ФНС сообщила, что поручила своим территориальным органам активизировать совместную с полицией работу по выявлению валютных спекулянтов. Из-за распространения в последнее время случаев незаконной купли-продажи иностранной валюты налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел, уточнялось в сообщении.
Ведомство ранее объявило мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства, но на валютных спекулянтов он не распространяется. "ФНС России на постоянной основе осуществляет контроль за такими операциями, в том числе совместно с органами внутренних дел", - подчеркнули в налоговом ведомстве.
Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, при этом клиент может снять не более 10 тысяч долларов в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.