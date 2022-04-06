01:50 06.04.2022 (обновлено: 12:17 06.04.2022)
ФНС и МВД начнут пресекать куплю-продажу валюты с рук, сообщили СМИ
РБК: ФНС и МВД начнут пресекать куплю-продажу валюты с рук
Денежные купюры
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ФНС поручила территориальным органам заняться вместе с МВД выявлением спекулянтов, продающих валюту с рук, сообщает РБК.
"Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы письмо, датированное 23 марта, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков", — пишет издание со ссылкой на источники.
В письме, по данным газеты, сообщается, что валюту с рук продают в соцсетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах объявлений, и это "в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка".
В пресс-службе ФНС изданию заявили, что в последнее время участились случаи незаконной купли-продажи валюты. "Налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел", — добавили в ведомстве.
При этом в ФНС подчеркнули, что постоянно контролируют подобные операции, в том числе совместно с МВД.
Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до десяти тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.
При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.