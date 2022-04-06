https://ria.ru/20220406/valyuta-1781992701.html

ФНС и МВД начнут пресекать куплю-продажу валюты с рук, сообщили СМИ

ФНС и МВД начнут пресекать куплю-продажу валюты с рук, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022

ФНС и МВД начнут пресекать куплю-продажу валюты с рук, сообщили СМИ

ФНС поручила территориальным органам заняться вместе с МВД выявлением спекулянтов, продающих валюту с рук, сообщает РБК. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T01:50

2022-04-06T01:50

2022-04-06T12:17

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ФНС поручила территориальным органам заняться вместе с МВД выявлением спекулянтов, продающих валюту с рук, сообщает РБК.В письме, по данным газеты, сообщается, что валюту с рук продают в соцсетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах объявлений, и это "в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка".В пресс-службе ФНС изданию заявили, что в последнее время участились случаи незаконной купли-продажи валюты. "Налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел", — добавили в ведомстве.При этом в ФНС подчеркнули, что постоянно контролируют подобные операции, в том числе совместно с МВД.Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до десяти тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

https://ria.ru/20220404/kitay-1781314723.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика