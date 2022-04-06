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ФНС и МВД начнут пресекать куплю-продажу валюты с рук, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
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ФНС и МВД начнут пресекать куплю-продажу валюты с рук, сообщили СМИ
ФНС и МВД начнут пресекать куплю-продажу валюты с рук, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
ФНС и МВД начнут пресекать куплю-продажу валюты с рук, сообщили СМИ
ФНС поручила территориальным органам заняться вместе с МВД выявлением спекулянтов, продающих валюту с рук, сообщает РБК. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T01:50
2022-04-06T12:17
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ФНС поручила территориальным органам заняться вместе с МВД выявлением спекулянтов, продающих валюту с рук, сообщает РБК.В письме, по данным газеты, сообщается, что валюту с рук продают в соцсетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах объявлений, и это "в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка".В пресс-службе ФНС изданию заявили, что в последнее время участились случаи незаконной купли-продажи валюты. "Налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел", — добавили в ведомстве.При этом в ФНС подчеркнули, что постоянно контролируют подобные операции, в том числе совместно с МВД.Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до десяти тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
01:50 06.04.2022 (обновлено: 12:17 06.04.2022)
 
ФНС и МВД начнут пресекать куплю-продажу валюты с рук, сообщили СМИ

РБК: ФНС и МВД начнут пресекать куплю-продажу валюты с рук

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ФНС поручила территориальным органам заняться вместе с МВД выявлением спекулянтов, продающих валюту с рук, сообщает РБК.

"Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы письмо, датированное 23 марта, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков", — пишет издание со ссылкой на источники.

В письме, по данным газеты, сообщается, что валюту с рук продают в соцсетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах объявлений, и это "в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка".
В пресс-службе ФНС изданию заявили, что в последнее время участились случаи незаконной купли-продажи валюты. "Налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел", — добавили в ведомстве.
При этом в ФНС подчеркнули, что постоянно контролируют подобные операции, в том числе совместно с МВД.
Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до десяти тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.
При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
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