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В России начнут испытания съедобной вакцины от COVID-19
В России начнут испытания съедобной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 06.04.2022
В России начнут испытания съедобной вакцины от COVID-19
Институт экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) надеется в ближайшее время начать клинические испытания первой в мире съедобной вакцины от... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:54
2022-04-06T12:54
2022-04-06T12:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Институт экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) надеется в ближайшее время начать клинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, которая на вкус напоминает обычный кисломолочный продукт, сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов."На сегодня мы создали уже четыре варианта вакцинных кандидатов… Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время выйдем на клинические испытания", – сказал он журналистам.Как отметил директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев, соответствующие исследования ведутся в институте с января 2020 года. По его оценке, съедобная вакцина от COVID-19 имеет ряд конкурентных преимуществ, одно из которых заключается в том, что этот препарат достаточно просто выпить. Также производство такой вакцины не требует применения специальных технологий очистки и серьезных финансовых затрат на организацию серийного выпуска препарата."Это очень недорого и может быть легко масштабировано… Любой (молочный) завод с небольшими (технологическими) изменениями может начать выпускать данный продукт", - пояснил он."Самое главное, что эта платформа может быть легко и быстро адаптирована под любые возбудители и любые патогены, которые даже еще не попали в популяцию людей", – заключил ученый.Ранее в апреле 2021 года Дмитриев рассказывал РИА Новости, что разработка съедобной вакцины от коронавируса стартовала в Институте экспериментальной медицины как инициативный проект. Впоследствии, когда правительство России одобрило создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Центр персонализированной медицины", в состав которого вошли ИЭМ и НМИЦ имени Алмазова, проект создания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса стал одним из направлений исследований в рамках НЦМУ.
https://ria.ru/20220406/zarazheniya-1782000446.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, санкт-петербург, наука
В России начнут испытания съедобной вакцины от COVID-19
В Петербурге анонсировали испытания съедобной вакцины от COVID-19, напоминающей йогурт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Институт экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) надеется в ближайшее время начать клинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, которая на вкус напоминает обычный кисломолочный продукт, сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов.
"На сегодня мы создали уже четыре варианта вакцинных кандидатов… Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время выйдем на клинические испытания", – сказал он журналистам.
Как отметил директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев, соответствующие исследования ведутся в институте с января 2020 года. По его оценке, съедобная вакцина от COVID-19 имеет ряд конкурентных преимуществ, одно из которых заключается в том, что этот препарат достаточно просто выпить. Также производство такой вакцины не требует применения специальных технологий очистки и серьезных финансовых затрат на организацию серийного выпуска препарата.
"Это очень недорого и может быть легко масштабировано… Любой (молочный) завод с небольшими (технологическими) изменениями может начать выпускать данный продукт", - пояснил он.
"Самое главное, что эта платформа может быть легко и быстро адаптирована под любые возбудители и любые патогены, которые даже еще не попали в популяцию людей", – заключил ученый.
Ранее в апреле 2021 года Дмитриев рассказывал РИА Новости, что разработка съедобной вакцины от коронавируса стартовала в Институте экспериментальной медицины как инициативный проект. Впоследствии, когда правительство России
одобрило создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Центр персонализированной медицины", в состав которого вошли ИЭМ и НМИЦ имени Алмазова, проект создания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса стал одним из направлений исследований в рамках НЦМУ.