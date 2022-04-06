https://ria.ru/20220406/usloviya-1782042142.html
Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы
Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы - РИА Новости, 06.04.2022
Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы
Россия заинтересована в том, чтобы Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, через переговоры Москва хочет... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:59
2022-04-06T11:59
2022-04-06T12:07
владимир зеленский
дмитрий песков
россия
украина
политика
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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, через переговоры Москва хочет положить конец военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции", - сказал Песков в интервью телеканалу французскому телеканалу LCI.Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.
https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782013453.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, дмитрий песков, россия, украина, политика
11:59 06.04.2022 (обновлено: 12:07 06.04.2022)
Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы
Песков: Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы