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Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы - РИА Новости, 06.04.2022
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Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы
Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы - РИА Новости, 06.04.2022
Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы
Россия заинтересована в том, чтобы Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, через переговоры Москва хочет... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:59
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владимир зеленский
дмитрий песков
россия
украина
политика
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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, через переговоры Москва хочет положить конец военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции", - сказал Песков в интервью телеканалу французскому телеканалу LCI.Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.
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владимир зеленский, дмитрий песков, россия, украина, политика
11:59 06.04.2022 (обновлено: 12:07 06.04.2022)
 
Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы

Песков: Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, через переговоры Москва хочет положить конец военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции", - сказал Песков в интервью телеканалу французскому телеканалу LCI.
Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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