https://ria.ru/20220406/usloviya-1782042142.html

Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы

Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы - РИА Новости, 06.04.2022

Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы

Россия заинтересована в том, чтобы Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, через переговоры Москва хочет... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:59

2022-04-06T11:59

2022-04-06T12:07

владимир зеленский

дмитрий песков

россия

украина

политика

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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, через переговоры Москва хочет положить конец военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции", - сказал Песков в интервью телеканалу французскому телеканалу LCI.Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.

https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782013453.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, дмитрий песков, россия, украина, политика