https://ria.ru/20220406/ukreplenie-1781995348.html

Почти половина россиян ждут укрепления рубля, показал опрос

Почти половина россиян ждут укрепления рубля, показал опрос - РИА Новости, 06.04.2022

Почти половина россиян ждут укрепления рубля, показал опрос

Почти половина россиян - 44% - ждут дальнейшего укрепления рубля к доллару и евро, при этом более позитивно настроенными в этом вопросе оказались мужчины,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T03:18

2022-04-06T03:18

2022-04-06T03:33

экономика

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Почти половина россиян - 44% - ждут дальнейшего укрепления рубля к доллару и евро, при этом более позитивно настроенными в этом вопросе оказались мужчины, говорится в исследовании банка "Хоум Кредит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Большинство респондентов (44%) ожидает продолжения укрепления национальной валюты к доллару США и евро", - выяснили специалисты. В то же время 12% респондентов считают, что существенных изменений в позициях рубля к иностранным валютам не произойдет, а 21% граждан ожидают ослабления национальной валюты.Согласно исследованию, мужчины оказались настроены более позитивно в данном вопросе, нежели противоположный пол. Подъема курса рубля ожидают 47% мужчин, аналогичные прогнозы в то же время делают лишь 41% женщин.Несмотря на высокую неопределенность, на укрепление рубля повлияют введенные ограничения на движение капитала и обязательства компаний-экспортеров по продаже валютной выручки, считает аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Поспособствуют этому сокращение импорта, а также и высокие мировые цены на основные статьи российского экспорта, компенсирующие снижение его физического объема, добавляет он."С учетом влияния всех этих факторов и при отсутствии резкого ухудшения внешней ситуации, действительно, сейчас можно ожидать продолжения тренда на плавное укрепление российского рубля", - заключил Дужинский.

https://ria.ru/20220406/tseny-1781992290.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия