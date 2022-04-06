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Почти половина россиян ждут укрепления рубля, показал опрос
Почти половина россиян ждут укрепления рубля, показал опрос - РИА Новости, 06.04.2022
Почти половина россиян ждут укрепления рубля, показал опрос
Почти половина россиян - 44% - ждут дальнейшего укрепления рубля к доллару и евро, при этом более позитивно настроенными в этом вопросе оказались мужчины,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T03:18
2022-04-06T03:18
2022-04-06T03:33
экономика
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Почти половина россиян - 44% - ждут дальнейшего укрепления рубля к доллару и евро, при этом более позитивно настроенными в этом вопросе оказались мужчины, говорится в исследовании банка "Хоум Кредит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Большинство респондентов (44%) ожидает продолжения укрепления национальной валюты к доллару США и евро", - выяснили специалисты. В то же время 12% респондентов считают, что существенных изменений в позициях рубля к иностранным валютам не произойдет, а 21% граждан ожидают ослабления национальной валюты.Согласно исследованию, мужчины оказались настроены более позитивно в данном вопросе, нежели противоположный пол. Подъема курса рубля ожидают 47% мужчин, аналогичные прогнозы в то же время делают лишь 41% женщин.Несмотря на высокую неопределенность, на укрепление рубля повлияют введенные ограничения на движение капитала и обязательства компаний-экспортеров по продаже валютной выручки, считает аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Поспособствуют этому сокращение импорта, а также и высокие мировые цены на основные статьи российского экспорта, компенсирующие снижение его физического объема, добавляет он."С учетом влияния всех этих факторов и при отсутствии резкого ухудшения внешней ситуации, действительно, сейчас можно ожидать продолжения тренда на плавное укрепление российского рубля", - заключил Дужинский.
https://ria.ru/20220406/tseny-1781992290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
03:18 06.04.2022 (обновлено: 03:33 06.04.2022)
Почти половина россиян ждут укрепления рубля, показал опрос
Опрос банка "Хоум Кредит": 44% россиян ждут дальнейшего укрепления рубля к доллару и евро
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Почти половина россиян - 44% - ждут дальнейшего укрепления рубля к доллару и евро, при этом более позитивно настроенными в этом вопросе оказались мужчины, говорится в исследовании банка "Хоум Кредит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Большинство респондентов (44%) ожидает продолжения укрепления национальной валюты к доллару США
и евро", - выяснили специалисты. В то же время 12% респондентов считают, что существенных изменений в позициях рубля к иностранным валютам не произойдет, а 21% граждан ожидают ослабления национальной валюты.
Согласно исследованию, мужчины оказались настроены более позитивно в данном вопросе, нежели противоположный пол. Подъема курса рубля ожидают 47% мужчин, аналогичные прогнозы в то же время делают лишь 41% женщин.
Несмотря на высокую неопределенность, на укрепление рубля повлияют введенные ограничения на движение капитала и обязательства компаний-экспортеров по продаже валютной выручки, считает аналитик банка "Хоум Кредит
" Станислав Дужинский. Поспособствуют этому сокращение импорта, а также и высокие мировые цены на основные статьи российского экспорта, компенсирующие снижение его физического объема, добавляет он.
"С учетом влияния всех этих факторов и при отсутствии резкого ухудшения внешней ситуации, действительно, сейчас можно ожидать продолжения тренда на плавное укрепление российского рубля", - заключил Дужинский.