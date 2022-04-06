https://ria.ru/20220406/ukraina-1782184977.html

Зеленский подтвердил встречу предполагаемых стран — гарантов безопасности

Зеленский подтвердил встречу предполагаемых стран — гарантов безопасности - РИА Новости, 06.04.2022

Зеленский подтвердил встречу предполагаемых стран — гарантов безопасности

Владимир Зеленский заявил, что встреча предполагаемых стран-гарантов безопасности Украины точно будет, ряд стран ее уже подтвердили. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T21:01

2022-04-06T21:01

2022-04-06T21:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что встреча предполагаемых стран-гарантов безопасности Украины точно будет, ряд стран ее уже подтвердили."На сегодня встречи Украины с кругом тех стран, которых мы видим среди гарантов безопасности для нашей страны, или есть страны, …которые сами хотят нас поддерживать, пока что такой объединенной встречи не было, чтобы сказать детали всех этих гарантий и какая из стран на какие гарантии готова. Но эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили, эту встречу, представители стран будущих гарантов. Это касается США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. В принципе, это еще не все гаранты, но вам назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обговаривать список гарантий безопасности", - сказал Зеленский в интервью турецкому телеканалу Habertürk.Он отметил, что встреча с этими странами-гарантами - это первый шаг. "Потом объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной", - сказал Зеленский. Он добавил, что некоторые из стран готовы на полную поддержку Украины, а некоторые - не на полную. Поэтому, по его словам, необходима объединенная встреча на уровне советников, которые обговорят документ. По мнению Зеленского, весь этот процесс не займет слишком много времени.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/garantii-1782097703.html

https://ria.ru/20220403/garantii-1781556958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр