https://ria.ru/20220406/ukraina-1782163618.html

Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма, ДНР и ЛНР

Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.04.2022

Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма, ДНР и ЛНР

Украина должна согласиться по статусом Крыма и обеих республик Донбасса, их статус очевиден, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:36

2022-04-06T18:36

2022-04-06T19:01

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

в мире

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донецкая народная республика

республика крым

украина

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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Украина должна согласиться по статусом Крыма и обеих республик Донбасса, их статус очевиден, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Украина должна согласиться по статусам Крыма и двух независимых республик (Донбасса - ред.), их статус очевиден. Крым – это часть России", - заявил Песков в интервью французскому телеканалу LCI.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, где РФ 21 февраля признала ДНР и ЛНР. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации. В ДНР украинские войска было выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; в настоящее время идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря.

https://ria.ru/20220404/spetsoperatsiya-1781796625.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781332723.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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