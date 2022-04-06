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Западные СМИ не пишут о действиях украинских неонацистов, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022
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Западные СМИ не пишут о действиях украинских неонацистов, заявили в МИД
Западные СМИ не пишут о действиях украинских неонацистов, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022
Западные СМИ не пишут о действиях украинских неонацистов, заявили в МИД
Информации о действиях украинских неонацистов нет в западных СМИ, это информационный геноцид, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:12
2022-04-06T17:12
в мире
владимир путин
рубежное
россия
луганская народная республика
мария захарова
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Информации о действиях украинских неонацистов нет в западных СМИ, это информационный геноцид, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, украинские националисты "продолжают совершать военные преступления все больше и больше". В качестве примера она привела подрыв емкости с химикатами с городе Рубежное – взрыв был произведен с учетом направления ветра, чтобы "ядовитое облако" (попало) вглубь территории ЛНР.Она добавила, что по мере освобождения Мариуполя российскими военными и эвакуации оттуда местных жителей достоянием гласности становятся "все новые зверства неонацистов", в частности, о секретных тюрьмах, где пытали людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/dergachi-1782131962.html
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в мире, владимир путин, рубежное, россия, луганская народная республика, мария захарова
17:12 06.04.2022
 
Западные СМИ не пишут о действиях украинских неонацистов, заявили в МИД

В МИД заявили, что информации о действиях украинских неонацистов нет в западных СМИ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Информации о действиях украинских неонацистов нет в западных СМИ, это информационный геноцид, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, украинские националисты "продолжают совершать военные преступления все больше и больше". В качестве примера она привела подрыв емкости с химикатами с городе Рубежное – взрыв был произведен с учетом направления ветра, чтобы "ядовитое облако" (попало) вглубь территории ЛНР.
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Она добавила, что по мере освобождения Мариуполя российскими военными и эвакуации оттуда местных жителей достоянием гласности становятся "все новые зверства неонацистов", в частности, о секретных тюрьмах, где пытали людей.

"Но в западные СМИ ничего из этого не пробивается. Теперь понятно, почему американские соцсети – Twitter, YouTube – заявили о своей политике, начали ее реализовывать в плане блокировки подобных кадров. Вы не найдете этой информации в западных СМИ. Это информационный геноцид", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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