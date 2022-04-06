https://ria.ru/20220406/ukraina-1782140112.html

Западные СМИ не пишут о действиях украинских неонацистов, заявили в МИД

Западные СМИ не пишут о действиях украинских неонацистов, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022

Западные СМИ не пишут о действиях украинских неонацистов, заявили в МИД

Информации о действиях украинских неонацистов нет в западных СМИ, это информационный геноцид, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:12

2022-04-06T17:12

2022-04-06T17:12

в мире

владимир путин

рубежное

россия

луганская народная республика

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780830688_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_d95f6ec974f220b34d7f04630d6899b8.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Информации о действиях украинских неонацистов нет в западных СМИ, это информационный геноцид, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, украинские националисты "продолжают совершать военные преступления все больше и больше". В качестве примера она привела подрыв емкости с химикатами с городе Рубежное – взрыв был произведен с учетом направления ветра, чтобы "ядовитое облако" (попало) вглубь территории ЛНР.Она добавила, что по мере освобождения Мариуполя российскими военными и эвакуации оттуда местных жителей достоянием гласности становятся "все новые зверства неонацистов", в частности, о секретных тюрьмах, где пытали людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/dergachi-1782131962.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/mariupol-1781987782.html

рубежное

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, рубежное, россия, луганская народная республика, мария захарова