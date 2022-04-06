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МИД: военные делают все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей Украины - РИА Новости, 06.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/ukraina-1782123305.html
МИД: военные делают все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей Украины
МИД: военные делают все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей Украины - РИА Новости, 06.04.2022
МИД: военные делают все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей Украины
Российские военные делают все, чтобы избежать жертв среди мирного населения в ходе спецоперации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:16
2022-04-06T16:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские военные делают все, чтобы избежать жертв среди мирного населения в ходе спецоперации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, ситуация в днр и лнр
16:16 06.04.2022 (обновлено: 16:17 06.04.2022)
 
МИД: военные делают все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей Украины

Захарова: российские военные делают все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские военные делают все, чтобы избежать жертв среди мирного населения в ходе спецоперации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российские военные делают все, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Они не наносят удары по гражданским объектам и ежедневно открывают гуманитарные коридоры, чтобы люди могли покинуть опасные районы", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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