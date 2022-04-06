https://ria.ru/20220406/ukraina-1782110531.html

Блинкен пообещал Украине поставить по десять ПТРК на каждый российский танк

Блинкен пообещал Украине поставить по десять ПТРК на каждый российский танк - РИА Новости, 06.04.2022

Блинкен пообещал Украине поставить по десять ПТРК на каждый российский танк

США и их союзники вскоре намерены поставить Киеву "по десять противотанковых" комплексов на каждый российский танк, находящийся на Украине, заявил в среду... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:33

2022-04-06T15:33

2022-04-06T15:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США и их союзники вскоре намерены поставить Киеву "по десять противотанковых" комплексов на каждый российский танк, находящийся на Украине, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Что касается поставок вооружений, то на каждый российский танк, находящийся на Украине, мы с нашими союзниками или партнерами уже поставили, либо вскоре поставим по 10 противотанковых комплексов. По десять", - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC. Таким образом он прокомментировал вопрос о поставках дополнительной военной помощи Украине.США на фоне проходящей на Украине специальной военной операции РФ еженедельно объявляют о выделении дополнительной оборонной помощи для Киева. В середине марта президент Джо Байден объявил о предоставлении украинской стороне рекордного пакета такой помощи на сумму порядка 800 миллионов долларов.В Вашингтоне утверждают, что поставки в рамках данного пакета уже начались и будут завершены приблизительно в середине апреля. При этом в понедельник Белый дом заявил, что в самые ближайшие дни намерен объявить о выделении новой помощи Украине в сфере обороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html

https://ria.ru/20220331/dnr-1781106380.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, государственный департамент сша, энтони блинкен, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, сша