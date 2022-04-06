15:15 06.04.2022 (обновлено: 16:54 06.04.2022)
Росгвардия захватила украинские технику и оружие в Харьковской области
Спецназ Росгвардии захватил украинские технику и оружие в Харьковской области
Автомобиль Росгвардии
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Спецназ Росгвардии захватил в Харьковской области склад боевой техники и вооружения украинских войск, замаскированный под базу хранения сельхозтехники, сообщили в ведомстве.
"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области спецназовцы Росгвардии обнаружили склад техники и вооружения ВСУ, который был тщательно замаскирован под базу хранения сельскохозяйственной техники", — говорится в пресс-релизе.
Как отмечается, изъяты две бронированные разведывательно-дозорные машины, одна из которых была оборудована установкой ПТУР и снаряжена 15 противотанковыми управляемыми ракетами.
На этом же складе бойцы обнаружили спаренную зенитную установку ЗУ-23-2 на базе автомобиля ЗИЛ, а также десять коробов со снаряженными лентами, 17 цинков с патронами различного калибра и документацию украинских Вооруженных сил с координатами предполагаемых целей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Главной целью Минобороны назвали "освобождение Донбасса". Кроме того, в ведомстве 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93 процентами территории Луганской области Украины, в границах которой республику провозгласили в 2014 году. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Помимо этого, Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.