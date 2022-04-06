https://ria.ru/20220406/ukraina-1782100389.html
Южные регионы Украины начинают торговать в рублях, заявили в Крыму
Южные регионы Украины начинают торговать в рублях, заявили в Крыму - РИА Новости, 06.04.2022
Южные регионы Украины начинают торговать в рублях, заявили в Крыму
Южные регионы Украины начинают торговать в рублях, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:57
2022-04-06T14:57
2022-04-06T14:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
республика крым
георгий мурадов
херсонская область
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Южные регионы Украины начинают торговать в рублях, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах."Крым очень тесно и плодотворно восстанавливает сотрудничество с южными регионами Украины, которые к нам всегда тянулись, всегда помогали Крыму как туристической территории снабжать продовольствием большое количество туристов. Наши друзья в Херсонской и Запорожской области эту функцию восстанавливают. Торговлю они начинают вести в рублях", - сказал Мурадов журналистам.
https://ria.ru/20220316/valyuta-1778509546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, республика крым, георгий мурадов, херсонская область , запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Южные регионы Украины начинают торговать в рублях, заявили в Крыму
Вице-премьер Крыма Мурадов заявил, что южные регионы Украины начинают торговать в рублях