https://ria.ru/20220406/ukraina-1782100389.html

Южные регионы Украины начинают торговать в рублях, заявили в Крыму

Южные регионы Украины начинают торговать в рублях, заявили в Крыму - РИА Новости, 06.04.2022

Южные регионы Украины начинают торговать в рублях, заявили в Крыму

Южные регионы Украины начинают торговать в рублях, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:57

2022-04-06T14:57

2022-04-06T14:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

республика крым

георгий мурадов

херсонская область

запорожская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Южные регионы Украины начинают торговать в рублях, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах."Крым очень тесно и плодотворно восстанавливает сотрудничество с южными регионами Украины, которые к нам всегда тянулись, всегда помогали Крыму как туристической территории снабжать продовольствием большое количество туристов. Наши друзья в Херсонской и Запорожской области эту функцию восстанавливают. Торговлю они начинают вести в рублях", - сказал Мурадов журналистам.

https://ria.ru/20220316/valyuta-1778509546.html

россия

республика крым

херсонская область

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

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