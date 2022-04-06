https://ria.ru/20220406/ukraina-1782068742.html

Украинского посла в Германии сочли мужланом

В Германии назвали украинского посла "мужланом в обличье дипломата" - РИА Новости, 06.04.2022

Украинского посла в Германии сочли мужланом

Посол Украины в Германии Андрей Мельник весьма часто ведет себя неподобающим образом, причем делает он это неслучайно, пишет газета Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:32

2022-04-06T13:32

2022-04-06T13:51

владимир путин

украина

россия

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

андрей мельник

германия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник весьма часто ведет себя неподобающим образом, причем делает он это неслучайно, пишет газета Süddeutsche Zeitung.По словам автора статьи Хериберта Прантла, в последнее время дипломат постоянно участвует в различных ток-шоу и стал весьма популярен. Мельник работает послом в Германии уже семь лет и, как утверждает обозреватель, обычно производит приятное впечатление: хорошо знает немецкий, всегда аккуратно одет и причесан и в целом умеет себя вести. Однако, когда дело касается российской спецоперации на Украине, представитель Киева переходит все границы.Речь идет о "Концерте во имя свободы и мира" и громких возмущениях Мельника в Twitter по поводу присутствия в Берлинском филармоническом оркестре "только русских солистов". Сам автор статьи насчитал всего двоих людей с российским гражданством, но, по его словам, для посла это значения не имеет. Кроме того, Мельник недавно упрекнул президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в наличии "целой паутины" контактов из России."При всем уважении, он мужлан в обличье дипломата. Он стал известен еще тем, что не придает никакого значения дипломатичности своих высказываний. Он мужлан, потому что хочет быть таким, а не потому, что по-другому не может. Он мог бы быть другим, если бы захотел", — отметил Прантл.Журналист также высказал опасение, что подобное поведение Мельника может пагубно отразиться на украинских беженцах. Хотя некоторые СМИ стараются оправдать его оскорбления и выпады, называя "дипломатом, способным говорить о своих чувствах", возмущение его заявлениями звучит все чаще. Подытоживая, автор материала выразил надежду, что опыт с беженцами научит немцев большей гуманности, а "недипломатичный дипломат" не поставит это под сомнение.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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Станислав Ванд

владимир путин, украина, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, андрей мельник, германия