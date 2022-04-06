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В Братиславе допустили ремонт поврежденной украинской бронетехники - РИА Новости, 06.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Братиславе допустили ремонт поврежденной украинской бронетехники
В Братиславе допустили ремонт поврежденной украинской бронетехники - РИА Новости, 06.04.2022
В Братиславе допустили ремонт поврежденной украинской бронетехники
На оборонных предприятиях Словакии могла бы ремонтироваться поврежденная военная техника из Украины, сообщил в среду глава минобороны республики Ярослав Надь,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:05
2022-04-06T13:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
словакия
украина
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 6 апр – РИА Новости. На оборонных предприятиях Словакии могла бы ремонтироваться поврежденная военная техника из Украины, сообщил в среду глава минобороны республики Ярослав Надь, выступление которого транслировало Словацкое ТВ."К нам обратились из Украины, могли бы наши предприятия ремонтировать поврежденную украинскую технику. Это означает, что поврежденная техника к нам пришла бы, мы ее отремонтировали и техника вернулась бы на Украину. Этот вопрос находится в стадии переговоров, окончательное решение еще не принято", - сказал министр, добавив, что ремонт осуществлялся бы на стандартной коммерческой базе, то есть, не бесплатно.
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в мире, словакия, украина, ситуация в днр и лнр
13:05 06.04.2022
 
В Братиславе допустили ремонт поврежденной украинской бронетехники

Глава Минобороны Словакии Надь допустил взятие в ремонт поврежденной украинской техники

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника
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ПРАГА, 6 апр – РИА Новости. На оборонных предприятиях Словакии могла бы ремонтироваться поврежденная военная техника из Украины, сообщил в среду глава минобороны республики Ярослав Надь, выступление которого транслировало Словацкое ТВ.
"К нам обратились из Украины, могли бы наши предприятия ремонтировать поврежденную украинскую технику. Это означает, что поврежденная техника к нам пришла бы, мы ее отремонтировали и техника вернулась бы на Украину. Этот вопрос находится в стадии переговоров, окончательное решение еще не принято", - сказал министр, добавив, что ремонт осуществлялся бы на стандартной коммерческой базе, то есть, не бесплатно.
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