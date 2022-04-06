https://ria.ru/20220406/ukraina-1782059117.html
Территориальной обороне Украины разрешили применять ракетные системы
Территориальной обороне Украины разрешили применять ракетные системы - РИА Новости, 06.04.2022
Территориальной обороне Украины разрешили применять ракетные системы
Кабмин Украины своим постановлением расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны, помимо... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:03
2022-04-06T13:03
2022-04-06T13:53
в мире
украина
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Кабмин Украины своим постановлением расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны, помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы.Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 29 декабря 2021 года, которым членам добровольческих формирований разрешалось использовать личное охотничье оружие при выполнении задач территориальной обороны."Дополнить пункт после абзаца седьмого абзацами следующего содержания: "стрелковое оружие-огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов; другие виды вооружения — артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием", - говорится в тексте постановления на сайте кабмина.С началом спецоперации России на Украине начали массово раздавать оружие добровольцам из числе теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в их состав включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/peregovory-1782066834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина
13:03 06.04.2022 (обновлено: 13:53 06.04.2022)
Территориальной обороне Украины разрешили применять ракетные системы
Территориальной обороне Украины разрешили применять артиллерию и ракетные системы
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Кабмин Украины своим постановлением расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны, помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы.
Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 29 декабря 2021 года, которым членам добровольческих формирований разрешалось использовать личное охотничье оружие при выполнении задач территориальной обороны.
"Дополнить пункт после абзаца седьмого абзацами следующего содержания: "стрелковое оружие-огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов; другие виды вооружения — артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием", - говорится в тексте постановления на сайте кабмина.
С началом спецоперации России
на Украине
начали массово раздавать оружие добровольцам из числе теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в их состав включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.