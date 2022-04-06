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На Украине задержали женщину за "антиукраинские сообщения" от сына - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/ukraina-1782049687.html
На Украине задержали женщину за "антиукраинские сообщения" от сына
На Украине задержали женщину за "антиукраинские сообщения" от сына - РИА Новости, 06.04.2022
На Украине задержали женщину за "антиукраинские сообщения" от сына
Госпогранслужба Украины заявила о задержании женщины за "антиукраинские сообщения" в телефоне от ее сына. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:28
2022-04-06T12:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
служба безопасности украины
пограничная служба украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила о задержании женщины за "антиукраинские сообщения" в телефоне от ее сына."Пограничники "обнаружили сторонницу" "русского мира", сын которой служит оккупантам", - говорится в сообщении госпогранслужбы в Telegram. По информации ведомства, женщина собиралась ехать из Киева на восток страны. При проверке у нее в телефоне нашли "антиукраинские сообщения" от сына, которые якобы могут свидетельствовать о его непосредственном участии в боевых действиях не на стороне Киева. Кроме того, пограничники заявили, что нашли в телефоне женщины и фото ее сына в российской военной форме. "Информативные" получились фотографии. О них женщина подробнее расскажет сотрудникам СБУ, куда ее передали пограничники", - отметили в погранслужбе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779283871.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, пограничная служба украины, ситуация в днр и лнр
12:28 06.04.2022
 
На Украине задержали женщину за "антиукраинские сообщения" от сына

Погранслужба Украины задержала женщину за "антиукраинские сообщения" в телефоне от сына

© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниУкраинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : Державна прикордонна служба України
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила о задержании женщины за "антиукраинские сообщения" в телефоне от ее сына.
"Пограничники "обнаружили сторонницу" "русского мира", сын которой служит оккупантам", - говорится в сообщении госпогранслужбы в Telegram. По информации ведомства, женщина собиралась ехать из Киева на восток страны. При проверке у нее в телефоне нашли "антиукраинские сообщения" от сына, которые якобы могут свидетельствовать о его непосредственном участии в боевых действиях не на стороне Киева. Кроме того, пограничники заявили, что нашли в телефоне женщины и фото ее сына в российской военной форме. "Информативные" получились фотографии. О них женщина подробнее расскажет сотрудникам СБУ, куда ее передали пограничники", - отметили в погранслужбе.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 15:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 14:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киевлянин пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныПограничная служба УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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