https://ria.ru/20220406/ukraina-1782049687.html

На Украине задержали женщину за "антиукраинские сообщения" от сына

На Украине задержали женщину за "антиукраинские сообщения" от сына - РИА Новости, 06.04.2022

На Украине задержали женщину за "антиукраинские сообщения" от сына

Госпогранслужба Украины заявила о задержании женщины за "антиукраинские сообщения" в телефоне от ее сына. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:28

2022-04-06T12:28

2022-04-06T12:28

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила о задержании женщины за "антиукраинские сообщения" в телефоне от ее сына."Пограничники "обнаружили сторонницу" "русского мира", сын которой служит оккупантам", - говорится в сообщении госпогранслужбы в Telegram. По информации ведомства, женщина собиралась ехать из Киева на восток страны. При проверке у нее в телефоне нашли "антиукраинские сообщения" от сына, которые якобы могут свидетельствовать о его непосредственном участии в боевых действиях не на стороне Киева. Кроме того, пограничники заявили, что нашли в телефоне женщины и фото ее сына в российской военной форме. "Информативные" получились фотографии. О них женщина подробнее расскажет сотрудникам СБУ, куда ее передали пограничники", - отметили в погранслужбе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779283871.html

https://ria.ru/20220313/kiev-1777929804.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, пограничная служба украины, ситуация в днр и лнр