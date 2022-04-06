https://ria.ru/20220406/ukraina-1781992127.html

Американский эксперт назвал главную цель США на Украине

Американский эксперт назвал главную цель США на Украине - РИА Новости, 06.04.2022

Американский эксперт назвал главную цель США на Украине

США превратили Украину в оружие против России. С таким утверждением в статье для информационного портала The Gray Zone выступил научный сотрудник – докторант... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T01:19

2022-04-06T01:19

2022-04-06T01:19

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. США превратили Украину в оружие против России. С таким утверждением в статье для информационного портала The Gray Zone выступил научный сотрудник – докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз.Соединенные Штаты, утверждает автор, вот уже более двух десятков лет "оголтело милитаризируют" Украину, направляя усилия против России.Именно американская сторона, пишет Коулз, несет вину за то, что происходит сегодня в стране. После организованного США государственного переворота на Украине 2013–2014 годов американские войска обучали украинцев, включая неонацистские подразделения, вести боевые действия в населенных пунктах. Милитаризация Украины является частью параноидального стремления Вашингтона к тому, что в Пентагоне называют "доминированием в полном спектре", полагает автор.Укрепляя армию Украины и подстрекая Россию, американские элиты открыто используют украинских гражданских лиц в качестве пешек, пишет Коулз. Отсутствие у официального Вашингтона эффективной международной дипломатии, слабость внутреннего антивоенного движения в США и поддержка войны многими американскими левыми и либералами подтолкнули мир к той грани, за которой находится смертельная ядерная катастрофа. Западная общественность должна потребовать остановки украинского кризиса после того, как она отворачивалась от этого конфликта последние восемь лет, на протяжении которых западные лидеры милитаризировали Украину против России, заключил Коулз.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Gray Zone отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. Действия официального Вашингтона, полагает он, не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", выразил уверенность Фриман.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220327/zelenskiy-1780342002.html

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