https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

За что Россия борется на Украине

За что Россия борется на Украине - РИА Новости, 06.04.2022

За что Россия борется на Украине

Время от времени к операции по освобождению Украины возникают претензии: а в чем именно высший смысл происходящего? Вот мы денацифицируем территорию, но какую... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:00

2022-04-06T08:00

2022-04-06T09:41

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Время от времени к операции по освобождению Украины возникают претензии: а в чем именно высший смысл происходящего? Вот мы денацифицируем территорию, но какую картину мира туда несем?То есть мало трудиться и страдать на войне, надо еще параллельно окормлять денацифицируемое население духовной пищей. Предъявлять ему — и мировому сообществу — некую идеологию.Я не уверена, нужна ли тут какая-то идеология. На самом-то деле всем заинтересованным сторонам — и русским, и украинцам — все предельно ясно и понятно. Русские пришли освобождать свою землю от нацистов. Мы так уже делали в 1943-1944 годах, ровно на той же территории. Тогда разве что масштаб местного коллаборационизма был поменьше. А так все одно к одному.Но если надо, то можно пояснить. Россия несет на территорию бывшей Украины свою цивилизацию. Она сильно отличается от того, к чему привыкли украинцы у себя за последние тридцать лет.У нас в России не пытают пленных. У нас солдаты не убивают своих же граждан, а потом не устраивают из их трупов инсталляции на потеху западным журналистам. У нас не лгут — именно в этом, кстати, "слабость" нашей военной пропаганды. Разоблачать фейки мы умеем, мастерить их — невозможно, противно.В России не принято привязывать людей к столбам, стаскивать с них штаны и избивать всем миром. Это дико и стыдно. У нас так не делают.У нас не суют взятки налево-направо: гаишникам, врачам, учителям, медсестрам — как это принято на Украине. У нас практически везде покончено с рэкетом. В России можно открыть свой бизнес, и к тебе не придет на следующий день человек с ружьем. У нас крестные отцы сидят на нарах или пустились в бега, а не подминают под себя целые города и регионы.У нас есть свобода мысли и свобода слова, кстати, совершенно недостижимые для западных стран, на которые так усердно молятся украинцы. В России не сажают в тюрьмы, не пытают и не убивают людей, которые думают иначе.Я понимаю, все это удивительно звучит для украинцев. Но мы тут у себя последние тридцать лет развивались зашкаливающими темпами. А Незалежная в это время деградировала по всем фронтам. Словно в 1991 году русские и украинцы сели в две разные машины времени. Русские поехали в будущее, украинцы — в прошлое. Сейчас нас разделяет уже лет сто."У нас нацизма нет!" — тридцать лет кривлялись жители Украины. Братцы, да у вас людей живьем сжигают и говорят, что это можно, потому что у них "русские паспорта". Какого вам еще нацизма? О чем тут спорить?А у нас эта зараза не прижилась — ровно так же, как не зашла она нашему народу и в 1940-е. У нас нет разделения на высшие и низшие расы, мы тут не назначаем какую-нибудь нацию ответственной за все и не травим до смерти ее представителей. Мы никому не запрещаем говорить на родном языке. Мы не учим своих детей убивать. Это мерзко, дорогие украинцы. "Калибры" и "Искандеры" доносят до вас сегодня именно эту простую мысль.Нацизм — это воплощенная ненависть к людям. Такая ненависть, конечно, способна заряжать энергией, давать иллюзию некоего высшего смысла. В ней можно прожить всю жизнь, даже не догадываясь, что варишься в персональном котле своего ада.Но вдолгую это не работает: на больших временных дистанциях заканчивается развалинами Рейхстага и трупами в бункере, вечной виной, стыдом и позором.Российское государство существует больше тысячи лет, и, как бы ни называлось, оно всегда стояло не на ненависти, а на любви к людям. И знаете, дорогие небратья, это себя оправдывает.Мы много чем удивили мировое сообщество за сорок дней спецоперации. "Калибры" летали, десанты высаживались, армия работала как часы. Немало поразил всех и отскок рубля. Но самым удивительным для противников стала сплоченность нашего общества.Не помогли ни адские санкции, ни прямое ограбление россиян Западом, ни разнузданная пропагандистская война, ни cancel culture на максималках. Люди держались и держатся, а рейтинг одобрения спецоперации растет почти тем же темпом, что и рубль.Разные классы и социальные страты общества, десятки наций и народностей, весь этот сложнейший конгломерат российского народа сегодня сплочен и спаян. Мы прекрасно понимаем, что воюем за свою свободу и независимость.Причина этой сплоченности — тот мир между народами, который царит в нашем обществе. Все очень просто. У нас нет нацизма, и это делает нас сильнее. Я доступно объясняю, дорогие украинцы?У нас в России, благодаря долгой работе над собой, смягчились нравы. Любой украинец чувствует эту разницу, едва пересечет границу. Это было хорошо видно еще в мирное время, что уж говорить сейчас?От Советского Союза мы унаследовали и сумели развить мирное, дружественное отношение друг к другу. Любовь к людям — это звучит наивно, смешно, в словаре современного мирового буржуа и слов-то таких нет. Там все больше о лизинге и IPO. Однако именно в этой любви и заключается тайна нашей цивилизации — русской, советской, российской, как ни назови.Украинцы могут тут посмеяться, конечно. Им вообще приходится очень много и очень натужно юморить. Потому что бессильная ненависть — это то еще мучение, никаких нервов не хватит. Но на самом деле они лучше всех понимают, о чем я говорю.И отчетливо видят, что для русских всегда будут оставаться людьми. Может быть, врагами, но людьми. Мы по-другому не умеем и не хотим.А вот для своих западных хозяев, натравивших их на Россию, они просто расходный материал, биомусор, подопытные зверушки. Был такой толковый философ во Франции — Мишель Фуко. Он еще полвека назад предсказал, что политика западных элит вскоре превратится в "биополитику". Ну то есть себя они будут воспринимать как людей, а подведомственное население как биоматериал.Очень точно было подмечено. Именно так выглядит новая, прошаренная версия фашизма. Именно ее и практикует Запад на современных украинцах. На какое-то время они и впрямь влились в европейское сообщество — только на правах экспериментального материала. Сначала на них ставили опыты в биолабораториях, теперь засылают воевать против русских. Несколько увеличили масштаб эксперимента, только и всего.И не надо потом говорить, что вас обманывали. Никто от вас на самом деле ничего не скрывает: вашингтонские и лондонские хозяева открытым текстом говорят, как именно и для чего вас используют.Послушайте бывшего директора ЦРУ, экс-министра обороны США Леона Панетту: "Давайте не будем заблуждаться, — поясняет он журналистам Bloomberg. — Дипломатия не сработает, если у нас не будет давления (на Россию)… А чтобы добиться давления, надо, честно говоря, идти и убивать русских. И это то, что должны делать украинцы". Наша армия воюет за то, чтобы украинцы перестали это делать. Потом, после победы, мы, возможно, даже набросаем для них какую-нибудь идеологию, если уж они жить не могут без указивок. Хотя суть русской идеи известна украинцам не хуже, чем нам. Она проста и понятна. Эта идея — любовь к людям.

https://ria.ru/20220404/voennoplennye-1781770828.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/plen-1781771935.html

https://ria.ru/20220326/volnovakha-1780260240.html

https://ria.ru/20220330/natsionalisty-1780784253.html

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781935058.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

https://ria.ru/20220405/razoblacheniya-1781904380.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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