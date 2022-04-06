https://ria.ru/20220406/ugol-1782124116.html
В Германии не исключили дефицита предложения угля
В Германии не исключили дефицита предложения угля - РИА Новости, 06.04.2022
В Германии не исключили дефицита предложения угля
Немедленный отказ от поставок российского угля может вызвать дефицит предложения в Германии, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:19
2022-04-06T16:19
2022-04-06T16:53
в мире
экономика
германия
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781290725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fd71112db3b261f09d030bb4db5cfaf.jpg
БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Немедленный отказ от поставок российского угля может вызвать дефицит предложения в Германии, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек."Немедленное окончание поставок... это, конечно, значительно ускорило бы изменение договоров... Договоры изменены, но поставки частично находятся в процессе доставки, частично морским путем. Таким образом... возник бы дефицит предложения угля, если бы это немедленно вступило в действие", - сказал министр на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос, поддерживает ли его ведомство эмбарго на поставку угля.Ранее Хабек заявил, что в настоящее время удалось вдвое сократить поставки российского угля: доля российского импорта в этой области уменьшена с 50% до 25%.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781616830.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781290725_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_e59a67fa5fe826932916f9764847b01f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, германия, россия, санкции в отношении россии
16:19 06.04.2022 (обновлено: 16:53 06.04.2022)
В Германии не исключили дефицита предложения угля
Министр экономики Германии: отказ от российского угля может вызвать дефицит предложения