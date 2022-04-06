https://ria.ru/20220406/ugol-1782124116.html

В Германии не исключили дефицита предложения угля

В Германии не исключили дефицита предложения угля - РИА Новости, 06.04.2022

В Германии не исключили дефицита предложения угля

Немедленный отказ от поставок российского угля может вызвать дефицит предложения в Германии, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:19

2022-04-06T16:19

2022-04-06T16:53

в мире

экономика

германия

россия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Немедленный отказ от поставок российского угля может вызвать дефицит предложения в Германии, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек."Немедленное окончание поставок... это, конечно, значительно ускорило бы изменение договоров... Договоры изменены, но поставки частично находятся в процессе доставки, частично морским путем. Таким образом... возник бы дефицит предложения угля, если бы это немедленно вступило в действие", - сказал министр на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос, поддерживает ли его ведомство эмбарго на поставку угля.Ранее Хабек заявил, что в настоящее время удалось вдвое сократить поставки российского угля: доля российского импорта в этой области уменьшена с 50% до 25%.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781616830.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, германия, россия, санкции в отношении россии