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В Германии не исключили дефицита предложения угля - РИА Новости, 06.04.2022
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В Германии не исключили дефицита предложения угля
В Германии не исключили дефицита предложения угля - РИА Новости, 06.04.2022
В Германии не исключили дефицита предложения угля
Немедленный отказ от поставок российского угля может вызвать дефицит предложения в Германии, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:19
2022-04-06T16:53
в мире
экономика
германия
россия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Немедленный отказ от поставок российского угля может вызвать дефицит предложения в Германии, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек."Немедленное окончание поставок... это, конечно, значительно ускорило бы изменение договоров... Договоры изменены, но поставки частично находятся в процессе доставки, частично морским путем. Таким образом... возник бы дефицит предложения угля, если бы это немедленно вступило в действие", - сказал министр на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос, поддерживает ли его ведомство эмбарго на поставку угля.Ранее Хабек заявил, что в настоящее время удалось вдвое сократить поставки российского угля: доля российского импорта в этой области уменьшена с 50% до 25%.
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в мире, экономика, германия, россия, санкции в отношении россии
16:19 06.04.2022 (обновлено: 16:53 06.04.2022)
 
В Германии не исключили дефицита предложения угля

Министр экономики Германии: отказ от российского угля может вызвать дефицит предложения

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТоварные поезда с углем
Товарные поезда с углем - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Товарные поезда с углем
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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Немедленный отказ от поставок российского угля может вызвать дефицит предложения в Германии, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек.
"Немедленное окончание поставок... это, конечно, значительно ускорило бы изменение договоров... Договоры изменены, но поставки частично находятся в процессе доставки, частично морским путем. Таким образом... возник бы дефицит предложения угля, если бы это немедленно вступило в действие", - сказал министр на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос, поддерживает ли его ведомство эмбарго на поставку угля.
Ранее Хабек заявил, что в настоящее время удалось вдвое сократить поставки российского угля: доля российского импорта в этой области уменьшена с 50% до 25%.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 09:58
Макрон, говоря о новых санкциях против России, упомянул нефть и уголь
 
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