https://ria.ru/20220406/tuberkulez-1782030677.html

В России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента

В России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента - РИА Новости, 06.04.2022

В России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента

Заболеваемость туберкулезом в России за три года снизилась на 24,5%, снизилась также и смертность от заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:00

2022-04-06T11:00

2022-04-06T11:00

общество

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России за три года снизилась на 24,5%, снизилась также и смертность от заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Хочу отметить, что Российская Федерация добилась серьезных успехов в борьбе с таким опасным заболеванием как туберкулез. Заболеваемость туберкулезом в целом в стране за последние три года снизилась на 24,5%, смертность - на 19,6%". - рассказала она в ходе совещания в формате ВКС с главами трех регионов и церемонии открытия 12 объектов здравоохранения, построенных в рамках федеральных и региональных программ.

https://ria.ru/20220328/tuberkulez-1780537521.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова