https://ria.ru/20220406/tuberkulez-1782030677.html
В России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента
В России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента - РИА Новости, 06.04.2022
В России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента
Заболеваемость туберкулезом в России за три года снизилась на 24,5%, снизилась также и смертность от заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:00
2022-04-06T11:00
2022-04-06T11:00
общество
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/59/1027125966_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fea219a36e62509564cc23d6271a0251.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России за три года снизилась на 24,5%, снизилась также и смертность от заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Хочу отметить, что Российская Федерация добилась серьезных успехов в борьбе с таким опасным заболеванием как туберкулез. Заболеваемость туберкулезом в целом в стране за последние три года снизилась на 24,5%, смертность - на 19,6%". - рассказала она в ходе совещания в формате ВКС с главами трех регионов и церемонии открытия 12 объектов здравоохранения, построенных в рамках федеральных и региональных программ.
https://ria.ru/20220328/tuberkulez-1780537521.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/59/1027125966_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_86a2ea29977951b011f7ca0d02726fe0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова
В России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента
Голикова: в России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента