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В России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента - РИА Новости, 06.04.2022
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В России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента
В России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента - РИА Новости, 06.04.2022
В России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента
Заболеваемость туберкулезом в России за три года снизилась на 24,5%, снизилась также и смертность от заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:00
2022-04-06T11:00
общество
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России за три года снизилась на 24,5%, снизилась также и смертность от заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Хочу отметить, что Российская Федерация добилась серьезных успехов в борьбе с таким опасным заболеванием как туберкулез. Заболеваемость туберкулезом в целом в стране за последние три года снизилась на 24,5%, смертность - на 19,6%". - рассказала она в ходе совещания в формате ВКС с главами трех регионов и церемонии открытия 12 объектов здравоохранения, построенных в рамках федеральных и региональных программ.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова
11:00 06.04.2022
 
В России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента

Голикова: в России заболеваемость туберкулезом за три года снизилась на 24,5 процента

© Fotolia / Minerva StudioВрач анализирует рентген легких
Врач анализирует рентген легких - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Fotolia / Minerva Studio
Врач анализирует рентген легких
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России за три года снизилась на 24,5%, снизилась также и смертность от заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хочу отметить, что Российская Федерация добилась серьезных успехов в борьбе с таким опасным заболеванием как туберкулез. Заболеваемость туберкулезом в целом в стране за последние три года снизилась на 24,5%, смертность - на 19,6%". - рассказала она в ходе совещания в формате ВКС с главами трех регионов и церемонии открытия 12 объектов здравоохранения, построенных в рамках федеральных и региональных программ.
Реакция Манту - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 18:00
Охват тестирования населения на выявление туберкулеза в России достиг 70%
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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