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В МИД заявили о беспринципности американских IT-гигантов

В МИД заявили о беспринципности американских IT-гигантов - РИА Новости, 06.04.2022

В МИД заявили о беспринципности американских IT-гигантов

Американские IT–гиганты, цензурируя контент российских государственных органов, продемонстрировали полную беспринципность, заявила в среду официальный... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:16

2022-04-06T17:16

2022-04-06T17:27

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Американские IT–гиганты, цензурируя контент российских государственных органов, продемонстрировали полную беспринципность, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В качестве примера она рассказала, что YouTube заблокировал доступ к записи ее брифинга от 17 марта."Данный инцидент еще раз демонстрирует абсолютную беспринципность американских IT-гигантов, их полную вовлеченность в ведущуюся против России информационную войну", - сказала Захарова.Она добавила, что правила собственного сообщества скорректировал также и Twitter, ограничив доступ своих пользователей к материалам госорганов РФ.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, twitter, youtube