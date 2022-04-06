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В МИД заявили о беспринципности американских IT-гигантов
В МИД заявили о беспринципности американских IT-гигантов - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД заявили о беспринципности американских IT-гигантов
Американские IT–гиганты, цензурируя контент российских государственных органов, продемонстрировали полную беспринципность, заявила в среду официальный... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:16
2022-04-06T17:16
2022-04-06T17:27
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Американские IT–гиганты, цензурируя контент российских государственных органов, продемонстрировали полную беспринципность, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В качестве примера она рассказала, что YouTube заблокировал доступ к записи ее брифинга от 17 марта."Данный инцидент еще раз демонстрирует абсолютную беспринципность американских IT-гигантов, их полную вовлеченность в ведущуюся против России информационную войну", - сказала Захарова.Она добавила, что правила собственного сообщества скорректировал также и Twitter, ограничив доступ своих пользователей к материалам госорганов РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, twitter, youtube
17:16 06.04.2022 (обновлено: 17:27 06.04.2022)
В МИД заявили о беспринципности американских IT-гигантов
В МИД заявили, что IT-гиганты США показали беспринципность, цензурируя контент госорганов