https://ria.ru/20220406/tseny-1782121235.html
Глава Минэкономики Германии заявил о "новой бедности" в стране
Глава Минэкономики Германии заявил о "новой бедности" в стране - РИА Новости, 06.04.2022
Глава Минэкономики Германии заявил о "новой бедности" в стране
Германия столкнулась с "новой бедностью" из-за роста цен на энергоресурсы, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики Роберт Хабек. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:12
2022-04-06T16:12
2022-04-06T16:48
экономика
германия
украина
россия
европа
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БЕРЛИН, 6 апр — РИА Новости. Германия столкнулась с "новой бедностью" из-за роста цен на энергоресурсы, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики Роберт Хабек."Мы переживаем новую бедность в Германии из-за высоких цен на энергию, либо мы столкнемся с этим", — сказал министр. Он добавил, что часть населения уже старается не тратить лишние киловатты и экономить энергию, их не нужно дополнительно убеждать сокращать расходы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании — массово приостанавливать деятельность в России. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. Однако антироссийские ограничения сказались и на экономике стран Запада в виде скачка цен на продукты и топливо.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, украина, россия, европа
16:12 06.04.2022 (обновлено: 16:48 06.04.2022)
Глава Минэкономики Германии заявил о "новой бедности" в стране
Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил о "новой бедности" из-за роста цен на энергоресурсы