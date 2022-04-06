https://ria.ru/20220406/tseny-1782121235.html

Глава Минэкономики Германии заявил о "новой бедности" в стране

Глава Минэкономики Германии заявил о "новой бедности" в стране - РИА Новости, 06.04.2022

Глава Минэкономики Германии заявил о "новой бедности" в стране

Германия столкнулась с "новой бедностью" из-за роста цен на энергоресурсы, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики Роберт Хабек. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:12

2022-04-06T16:12

2022-04-06T16:48

экономика

германия

украина

россия

европа

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БЕРЛИН, 6 апр — РИА Новости. Германия столкнулась с "новой бедностью" из-за роста цен на энергоресурсы, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики Роберт Хабек."Мы переживаем новую бедность в Германии из-за высоких цен на энергию, либо мы столкнемся с этим", — сказал министр. Он добавил, что часть населения уже старается не тратить лишние киловатты и экономить энергию, их не нужно дополнительно убеждать сокращать расходы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании — массово приостанавливать деятельность в России. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. Однако антироссийские ограничения сказались и на экономике стран Запада в виде скачка цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220406/lovushka-1782011353.html

германия

украина

россия

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, германия, украина, россия, европа