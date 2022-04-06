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Глава Минэкономики Германии заявил о "новой бедности" в стране - РИА Новости, 06.04.2022
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Глава Минэкономики Германии заявил о "новой бедности" в стране
Глава Минэкономики Германии заявил о "новой бедности" в стране - РИА Новости, 06.04.2022
Глава Минэкономики Германии заявил о "новой бедности" в стране
Германия столкнулась с "новой бедностью" из-за роста цен на энергоресурсы, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики Роберт Хабек. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:12
2022-04-06T16:48
экономика
германия
украина
россия
европа
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БЕРЛИН, 6 апр — РИА Новости. Германия столкнулась с "новой бедностью" из-за роста цен на энергоресурсы, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики Роберт Хабек."Мы переживаем новую бедность в Германии из-за высоких цен на энергию, либо мы столкнемся с этим", — сказал министр. Он добавил, что часть населения уже старается не тратить лишние киловатты и экономить энергию, их не нужно дополнительно убеждать сокращать расходы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании — массово приостанавливать деятельность в России. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. Однако антироссийские ограничения сказались и на экономике стран Запада в виде скачка цен на продукты и топливо.
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экономика, германия, украина, россия, европа
16:12 06.04.2022 (обновлено: 16:48 06.04.2022)
 
Глава Минэкономики Германии заявил о "новой бедности" в стране

Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил о "новой бедности" из-за роста цен на энергоресурсы

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 апр — РИА Новости. Германия столкнулась с "новой бедностью" из-за роста цен на энергоресурсы, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики Роберт Хабек.
"Мы переживаем новую бедность в Германии из-за высоких цен на энергию, либо мы столкнемся с этим", — сказал министр. Он добавил, что часть населения уже старается не тратить лишние киловатты и экономить энергию, их не нужно дополнительно убеждать сокращать расходы.
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