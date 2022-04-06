https://ria.ru/20220406/tseny-1781999051.html

СМИ: магазины в ФРГ поднимают цены из-за российской спецоперации на Украине

СМИ: магазины в ФРГ поднимают цены из-за российской спецоперации на Украине - РИА Новости, 06.04.2022

СМИ: магазины в ФРГ поднимают цены из-за российской спецоперации на Украине

Крупнейшие торговые сети Германии на фоне российской спецоперации на Украине последовавших за этим санкций против Москвы решили повысить цены на продукты... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T06:17

2022-04-06T06:17

2022-04-06T06:17

в мире

германия

россия

украина

продукты

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Крупнейшие торговые сети Германии на фоне российской спецоперации на Украине последовавших за этим санкций против Москвы решили повысить цены на продукты питания, пишет Focus.de.В частности, в ближайшее время вырастет стоимость самого дешевого сливочного масла – за 250-граммовую упаковку придется отдать 1,89 евро (173,3 рубля). Ожидается также рост цен на сыр. Наиболее дешевый, как ожидается, подорожает до 2,39 евро (219, 2 рубля). В настоящее время средняя цена составляет 1,99 евро (182,5 рубля).Подорожают также, как утверждается, колбасы, хумус, варенье и шоколад.Ранее стало известно, что проблемы с цепочкой поставок, нехватка рабочей силы и подорожание электричества и газа стали причинами беспрецедентного роста цен на продукты и напитки в Британии. Сектор продовольствия и напитков заметно ощутил на себе недавний рост цен на энергию. Около 60% представителей отрасли сообщили, что марте этого года ощутили рост цен на энергию по сравнению с 38% во всех остальных секторах.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220403/golod-1781562127.html

германия

россия

украина

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в мире, германия, россия, украина, продукты