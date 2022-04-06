https://ria.ru/20220406/tseny-1781992290.html
Экономист дал прогноз снижения цен с учетом укрепления рубля
Экономист дал прогноз снижения цен с учетом укрепления рубля - РИА Новости, 06.04.2022
Экономист дал прогноз снижения цен с учетом укрепления рубля
С учетом укрепления национальной валюты через два-три месяца можно будет наблюдать снижение цен на потребительском рынке. Такой прогноз в интервью радио Sputnik РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T02:10
2022-04-06T02:10
2022-04-06T12:19
экономика
инфляция
цены
рубль
россия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. С учетом укрепления национальной валюты через два-три месяца можно будет наблюдать снижение цен на потребительском рынке. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал экономист Алексей Зубец.Укрепление рубля по отношению к доллару и евро приведет к снижению стоимости товаров, цены на которые зависят от ситуации на валютном рынке, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, экономист Алексей Зубец. Продавцы вынуждены будут скорректировать цены, чтобы привлечь покупателей и получить доход, пояснил он.Однако для принятия подобных решений бизнесу понадобится от двух до трех месяцев, полагает экономист. За это время продавцы смогут убедиться в стабилизации курса рубля."Продавцам надо убедиться, что это (укрепление курса рубля. — Прим. ред.) надолго, что это не на несколько дней, а устойчиво, стабильно, и послезавтра доллар будет стоить столько же или меньше, чем он стоит сегодня или будет стоить завтра. Чтобы убедиться в том, что динамика положительная и цены будут только падать. Плюс к этому, наверное, будет более активно работать та самая логистика, которая разрушена. Соответственно, с лагом в пару месяцев мы увидим падение цен, товары подтянутся к доллару. Может быть, через три месяца", — уточнил Зубец.Цены на некоторые потребительские товары выросли из-за действий самих покупателей, а не из-за колебаний курсов валют, продолжил экономист."Мы наблюдали панический спрос на некоторые товары. Когда стоит очередь, любой нормальный продавец поднимает цены", — отметил Зубец.Снижение цен на товары, подорожавшие из-за резкого увеличения спроса, будет происходить в ближайшие недели, уверен он. По словам экономиста, этот процесс уже начался."Сейчас ажиотажный спрос практически на все товары, в том числе продовольственные, резко пошел вниз. По гречке, подсолнечному маслу ажиотажа больше нет, спрос падает вместе с ценами. Что касается сахара, в течение пары недель на сахарном рынке ажиотаж упадет, и продавцы будут вынуждены снижать цены", — такое мнение высказал Алексей Зубец в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220405/dollar-1781828285.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, инфляция, цены, рубль, россия
02:10 06.04.2022 (обновлено: 12:19 06.04.2022)
Экономист дал прогноз снижения цен с учетом укрепления рубля
Экономист Зубец спрогнозировал снижение цен через два месяца благодаря укреплению рубля
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
С учетом укрепления национальной валюты через два-три месяца можно будет наблюдать снижение цен на потребительском рынке. Такой прогноз
в интервью радио Sputnik дал экономист Алексей Зубец.
Укрепление рубля по отношению к доллару и евро приведет к снижению стоимости товаров, цены на которые зависят от ситуации на валютном рынке, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, экономист Алексей Зубец. Продавцы вынуждены будут скорректировать цены, чтобы привлечь покупателей и получить доход, пояснил он.
"Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз, кто первым скинет цены и на этом заработает", — сказал Зубец.
Однако для принятия подобных решений бизнесу понадобится от двух до трех месяцев, полагает экономист. За это время продавцы смогут убедиться в стабилизации курса рубля.
"Продавцам надо убедиться, что это (укрепление курса рубля. — Прим. ред.) надолго, что это не на несколько дней, а устойчиво, стабильно, и послезавтра доллар будет стоить столько же или меньше, чем он стоит сегодня или будет стоить завтра. Чтобы убедиться в том, что динамика положительная и цены будут только падать. Плюс к этому, наверное, будет более активно работать та самая логистика, которая разрушена. Соответственно, с лагом в пару месяцев мы увидим падение цен, товары подтянутся к доллару. Может быть, через три месяца", — уточнил Зубец.
Цены на некоторые потребительские товары выросли из-за действий самих покупателей, а не из-за колебаний курсов валют, продолжил экономист.
"Мы наблюдали панический спрос на некоторые товары. Когда стоит очередь, любой нормальный продавец поднимает цены", — отметил Зубец.
Снижение цен на товары, подорожавшие из-за резкого увеличения спроса, будет происходить в ближайшие недели, уверен он. По словам экономиста, этот процесс уже начался.
"Сейчас ажиотажный спрос практически на все товары, в том числе продовольственные, резко пошел вниз. По гречке, подсолнечному маслу ажиотажа больше нет, спрос падает вместе с ценами. Что касается сахара, в течение пары недель на сахарном рынке ажиотаж упадет, и продавцы будут вынуждены снижать цены", — такое мнение высказал Алексей Зубец в интервью радио Sputnik.