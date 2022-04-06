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Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia - РИА Новости, 07.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220406/tretyakovka-1782233775.html
Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia
Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia - РИА Новости, 07.04.2022
Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia
Третьяковская галерея признана музеем года по версии The Art Newspaper Russia, сообщила пресс-служба премии. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-06T22:30
2022-04-07T14:27
культура
третьяковская галерея
михаил врубель
татьяна маврина
леонид михельсон
дрезден
москва
россия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Третьяковская галерея признана музеем года по версии The Art Newspaper Russia, сообщила пресс-служба премии.Награду институция получила с формулировкой "за каскад великолепных выставок, международную активность и привлекательность для разных аудиторий". "Хитом" назвали ретроспективу Михаила Врубеля. Также среди крупных проектов Третьяковки отметили выставки работ Алексея Венецианова, Татьяны Мавриной, Юрия Пименова, Роберта Фалька и других художников."Музей принял участие в двух эпохальных международных проектах. Это "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", совместно с музеями Дрездена, потрясший публику сложной концепцией свободолюбия XIX века и выставочным дизайном Даниеля Либескинда; и это грандиозная выставка современного европейского искусства "Многообразие. Единство", — говорится в пресс-релизе.В номинации "Выставка года" победила экспозиция "Бывают странные сближенья" из Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина. Она получила признание жюри "за то, что научила нас не только смотреть на искусство, но и видеть его"."За создание нового, демократичного культурного пространства в Москве и поддержку творческих экспериментов" получил награду президент фонда V–A–C, коллекционер и меценат Леонид Михельсон. В декабре 2021 года открылось новое культурное пространство столицы — Дом культуры "ГЭС-2". Реконструкция этого исторического здания стала самым впечатляющим проектом V–A–C.В номинации "Реставрация года" за "за завершение длительных работ, вернувших к жизни один из старейших театров Европы" отметили Театр Гонзаги в Государственном музее-усадьбе "Архангельское"."Книгой года" назвали "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924. Каталог выставки", выпущенной Музеем русского импрессионизма, — "за большую исследовательскую работу и реконструкцию значимого международного события, оставшегося в истории русского искусства ХХ века".Премия The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства была учреждена в 2012 году. Ее миссия — выражение публичного признания представителям художественного сообщества за достижения в области искусства в прошедшем году, продвижение российского искусства за рубежом.
https://ria.ru/20220328/muzei-1780532260.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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третьяковская галерея, михаил врубель, татьяна маврина, леонид михельсон, дрезден, москва, россия, дом культуры "гэс-2", государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, музей русского импрессионизма (мри), новости культуры
22:30 06.04.2022 (обновлено: 14:27 07.04.2022)
 
Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia

Третьяковская галерея стала музеем года по версии премии The Art Newspaper Russia

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Третьяковской галереи после реставрации. 2004
Здание Государственной Третьяковской галереи после реставрации. 2004 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Третьяковская галерея признана музеем года по версии The Art Newspaper Russia, сообщила пресс-служба премии.
Награду институция получила с формулировкой "за каскад великолепных выставок, международную активность и привлекательность для разных аудиторий". "Хитом" назвали ретроспективу Михаила Врубеля. Также среди крупных проектов Третьяковки отметили выставки работ Алексея Венецианова, Татьяны Мавриной, Юрия Пименова, Роберта Фалька и других художников.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Картина Михаила Врубеля "Царевна-лебедь" (1900 г.) на выставке "Михаил Врубель".

Картина Михаила Врубеля Царевна-лебедь (1900 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве.
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Картина Михаила Врубеля "Царевна-лебедь" (1900 г.) на выставке "Михаил Врубель".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве.
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
2 из 5
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители выставки "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
Посетители выставки Юрий Пименов в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
3 из 5
Посетители выставки "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетительница у одной из работ, представленных на выставке "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж" в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве.

Посетительница у одной из работ, представленных на выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве
4 из 5

Посетительница у одной из работ, представленных на выставке "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж" в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© Фото : Staatliche Kunstsammlungen Dresden/David PinzerВыставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
Выставка Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене
5 из 5
Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
© Фото : Staatliche Kunstsammlungen Dresden/David Pinzer
1 из 5

Картина Михаила Врубеля "Царевна-лебедь" (1900 г.) на выставке "Михаил Врубель".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 5
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 5
Посетители выставки "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 5

Посетительница у одной из работ, представленных на выставке "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж" в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 5
Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
© Фото : Staatliche Kunstsammlungen Dresden/David Pinzer
"Музей принял участие в двух эпохальных международных проектах. Это "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", совместно с музеями Дрездена, потрясший публику сложной концепцией свободолюбия XIX века и выставочным дизайном Даниеля Либескинда; и это грандиозная выставка современного европейского искусства "Многообразие. Единство", — говорится в пресс-релизе.
В номинации "Выставка года" победила экспозиция "Бывают странные сближенья" из Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина. Она получила признание жюри "за то, что научила нас не только смотреть на искусство, но и видеть его".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве.
Посетитель на выставке Бывают странные сближенья... в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
1 из 2
Посетитель на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительницы на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве.
Посетительницы на выставке Бывают странные сближенья... в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
2 из 2
Посетительницы на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 2
Посетитель на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 2
Посетительницы на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"За создание нового, демократичного культурного пространства в Москве и поддержку творческих экспериментов" получил награду президент фонда V–A–C, коллекционер и меценат Леонид Михельсон. В декабре 2021 года открылось новое культурное пространство столицы — Дом культуры "ГЭС-2". Реконструкция этого исторического здания стала самым впечатляющим проектом V–A–C.
В номинации "Реставрация года" за "за завершение длительных работ, вернувших к жизни один из старейших театров Европы" отметили Театр Гонзаги в Государственном музее-усадьбе "Архангельское".
"Хотя основные реставрационные работы в театре усадьбы Юсуповых Архангельское, проект здания и декорации для которого создал выдающийся итальянский художник Пьетро ди Гонзага, завершились еще два года назад, из-за пандемии первое театральное представление прошло в легендарном зале лишь осенью 2021 года", — поясняется в тексте.
"Книгой года" назвали "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924. Каталог выставки", выпущенной Музеем русского импрессионизма, — "за большую исследовательскую работу и реконструкцию значимого международного события, оставшегося в истории русского искусства ХХ века".
Премия The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства была учреждена в 2012 году. Ее миссия — выражение публичного признания представителям художественного сообщества за достижения в области искусства в прошедшем году, продвижение российского искусства за рубежом.
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КультураТретьяковская галереяМихаил ВрубельТатьяна МавринаЛеонид МихельсонДрезденМоскваРоссияДом культуры "ГЭС-2"Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаМузей русского импрессионизма (МРИ)Новости культуры
 
 
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