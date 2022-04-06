Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Третьяковская галерея признана музеем года по версии The Art Newspaper Russia, сообщила пресс-служба премии.Награду институция получила с формулировкой "за каскад великолепных выставок, международную активность и привлекательность для разных аудиторий". "Хитом" назвали ретроспективу Михаила Врубеля. Также среди крупных проектов Третьяковки отметили выставки работ Алексея Венецианова, Татьяны Мавриной, Юрия Пименова, Роберта Фалька и других художников."Музей принял участие в двух эпохальных международных проектах. Это "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", совместно с музеями Дрездена, потрясший публику сложной концепцией свободолюбия XIX века и выставочным дизайном Даниеля Либескинда; и это грандиозная выставка современного европейского искусства "Многообразие. Единство", — говорится в пресс-релизе.В номинации "Выставка года" победила экспозиция "Бывают странные сближенья" из Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина. Она получила признание жюри "за то, что научила нас не только смотреть на искусство, но и видеть его"."За создание нового, демократичного культурного пространства в Москве и поддержку творческих экспериментов" получил награду президент фонда V–A–C, коллекционер и меценат Леонид Михельсон. В декабре 2021 года открылось новое культурное пространство столицы — Дом культуры "ГЭС-2". Реконструкция этого исторического здания стала самым впечатляющим проектом V–A–C.В номинации "Реставрация года" за "за завершение длительных работ, вернувших к жизни один из старейших театров Европы" отметили Театр Гонзаги в Государственном музее-усадьбе "Архангельское"."Книгой года" назвали "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924. Каталог выставки", выпущенной Музеем русского импрессионизма, — "за большую исследовательскую работу и реконструкцию значимого международного события, оставшегося в истории русского искусства ХХ века".Премия The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства была учреждена в 2012 году. Ее миссия — выражение публичного признания представителям художественного сообщества за достижения в области искусства в прошедшем году, продвижение российского искусства за рубежом.
третьяковская галерея, михаил врубель, татьяна маврина, леонид михельсон, дрезден, москва, россия, дом культуры "гэс-2", государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, музей русского импрессионизма (мри), новости культуры
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Третьяковская галерея признана музеем года по версии The Art Newspaper Russia, сообщила пресс-служба премии.
Награду институция получила с формулировкой "за каскад великолепных выставок, международную активность и привлекательность для разных аудиторий". "Хитом" назвали ретроспективу Михаила Врубеля. Также среди крупных проектов Третьяковки отметили выставки работ Алексея Венецианова, Татьяны Мавриной, Юрия Пименова, Роберта Фалька и других художников.
"Музей принял участие в двух эпохальных международных проектах. Это "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", совместно с музеями Дрездена, потрясший публику сложной концепцией свободолюбия XIX века и выставочным дизайном Даниеля Либескинда; и это грандиозная выставка современного европейского искусства "Многообразие. Единство", — говорится в пресс-релизе.
В номинации "Выставка года" победила экспозиция "Бывают странные сближенья" из Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина. Она получила признание жюри "за то, что научила нас не только смотреть на искусство, но и видеть его".
"За создание нового, демократичного культурного пространства в Москве и поддержку творческих экспериментов" получил награду президент фонда V–A–C, коллекционер и меценат Леонид Михельсон. В декабре 2021 года открылось новое культурное пространство столицы — Дом культуры "ГЭС-2". Реконструкция этого исторического здания стала самым впечатляющим проектом V–A–C.
В номинации "Реставрация года" за "за завершение длительных работ, вернувших к жизни один из старейших театров Европы" отметили Театр Гонзаги в Государственном музее-усадьбе "Архангельское".
"Хотя основные реставрационные работы в театре усадьбы Юсуповых Архангельское, проект здания и декорации для которого создал выдающийся итальянский художник Пьетро ди Гонзага, завершились еще два года назад, из-за пандемии первое театральное представление прошло в легендарном зале лишь осенью 2021 года", — поясняется в тексте.
"Книгой года" назвали "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924. Каталог выставки", выпущенной Музеем русского импрессионизма, — "за большую исследовательскую работу и реконструкцию значимого международного события, оставшегося в истории русского искусства ХХ века".
Премия The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства была учреждена в 2012 году. Ее миссия — выражение публичного признания представителям художественного сообщества за достижения в области искусства в прошедшем году, продвижение российского искусства за рубежом.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.