https://ria.ru/20220406/tretyakovka-1782233775.html

Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia

Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia - РИА Новости, 07.04.2022

Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia

Третьяковская галерея признана музеем года по версии The Art Newspaper Russia, сообщила пресс-служба премии. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-06T22:30

2022-04-06T22:30

2022-04-07T14:27

культура

третьяковская галерея

михаил врубель

татьяна маврина

леонид михельсон

дрезден

москва

россия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Третьяковская галерея признана музеем года по версии The Art Newspaper Russia, сообщила пресс-служба премии.Награду институция получила с формулировкой "за каскад великолепных выставок, международную активность и привлекательность для разных аудиторий". "Хитом" назвали ретроспективу Михаила Врубеля. Также среди крупных проектов Третьяковки отметили выставки работ Алексея Венецианова, Татьяны Мавриной, Юрия Пименова, Роберта Фалька и других художников."Музей принял участие в двух эпохальных международных проектах. Это "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", совместно с музеями Дрездена, потрясший публику сложной концепцией свободолюбия XIX века и выставочным дизайном Даниеля Либескинда; и это грандиозная выставка современного европейского искусства "Многообразие. Единство", — говорится в пресс-релизе.В номинации "Выставка года" победила экспозиция "Бывают странные сближенья" из Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина. Она получила признание жюри "за то, что научила нас не только смотреть на искусство, но и видеть его"."За создание нового, демократичного культурного пространства в Москве и поддержку творческих экспериментов" получил награду президент фонда V–A–C, коллекционер и меценат Леонид Михельсон. В декабре 2021 года открылось новое культурное пространство столицы — Дом культуры "ГЭС-2". Реконструкция этого исторического здания стала самым впечатляющим проектом V–A–C.В номинации "Реставрация года" за "за завершение длительных работ, вернувших к жизни один из старейших театров Европы" отметили Театр Гонзаги в Государственном музее-усадьбе "Архангельское"."Книгой года" назвали "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924. Каталог выставки", выпущенной Музеем русского импрессионизма, — "за большую исследовательскую работу и реконструкцию значимого международного события, оставшегося в истории русского искусства ХХ века".Премия The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства была учреждена в 2012 году. Ее миссия — выражение публичного признания представителям художественного сообщества за достижения в области искусства в прошедшем году, продвижение российского искусства за рубежом.

https://ria.ru/20220328/muzei-1780532260.html

дрезден

москва

россия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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