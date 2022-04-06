https://ria.ru/20220406/torgovlya-1782014398.html

В МИД рассказали о работе с Латинской Америкой по торговле в нацвалютах

В МИД рассказали о работе с Латинской Америкой по торговле в нацвалютах - РИА Новости, 06.04.2022

В МИД рассказали о работе с Латинской Америкой по торговле в нацвалютах

Москва продолжит работу со странами Латинской Америки над переходом на взаиморасчеты в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:25

2022-04-06T09:25

2022-04-06T09:25

владимир путин

россия

в мире

латинская америка

александр щетинин

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва продолжит работу со странами Латинской Америки над переходом на взаиморасчеты в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."Работа в этом направлении с нашими региональными партнерами велась и ведется вне зависимости от международно-политической ситуации. Это императив, если мы действительно хотим построения более справедливой мировой финансово-экономической модели", - сказал дипломат."Такая работа будет продолжена в целях снижения санкционных рисков для реализации торгово-экономического сотрудничества с латиноамериканскими странами. Уверен, что к соответствующим решениям и договоренностям мы придем. Будем стараться действовать здесь динамично", - подчеркнул он.Страны Запада за последнее время ввели ряд новых санкций против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Последний месяц власти РФ проводят переговоры с партнерами из Азии и Африки о переходе на национальные валюты в торговых расчетах. Бизнес-послы предпринимательской организации "Деловая Россия" рассказали РИА Новости, что, хотя это и сложный процесс, в данных условиях такое решение выглядит логичным и верным, особенно в странах, с которыми у РФ уже есть широкие торговые связи.

https://ria.ru/20220404/natsvalyuta-1781716610.html

https://ria.ru/20220402/valyuty-1781485808.html

россия

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, в мире, латинская америка, александр щетинин