https://ria.ru/20220406/torgovlya-1782003640.html

Турецко-российский деловой совет: для торговли в нацвалютах нужны гарантии

Турецко-российский деловой совет: для торговли в нацвалютах нужны гарантии - РИА Новости, 06.04.2022

Турецко-российский деловой совет: для торговли в нацвалютах нужны гарантии

Для торговли между Турцией и Россией в нацвалютах нужны гарантии, Москва и Анкара работают над этим, заявил глава турецко-российского делового совета Иззет... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T07:28

2022-04-06T07:28

2022-04-06T07:48

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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Для торговли между Турцией и Россией в нацвалютах нужны гарантии, Москва и Анкара работают над этим, заявил глава турецко-российского делового совета Иззет Экмекчибаши.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ранее предлагала Москве перейти на национальные валюты в торговле.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781072027.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция, россия