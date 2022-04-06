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Турецко-российский деловой совет: для торговли в нацвалютах нужны гарантии - РИА Новости, 06.04.2022
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Турецко-российский деловой совет: для торговли в нацвалютах нужны гарантии
Турецко-российский деловой совет: для торговли в нацвалютах нужны гарантии - РИА Новости, 06.04.2022
Турецко-российский деловой совет: для торговли в нацвалютах нужны гарантии
Для торговли между Турцией и Россией в нацвалютах нужны гарантии, Москва и Анкара работают над этим, заявил глава турецко-российского делового совета Иззет... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T07:28
2022-04-06T07:48
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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Для торговли между Турцией и Россией в нацвалютах нужны гарантии, Москва и Анкара работают над этим, заявил глава турецко-российского делового совета Иззет Экмекчибаши.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ранее предлагала Москве перейти на национальные валюты в торговле.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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в мире, турция, россия
07:28 06.04.2022 (обновлено: 07:48 06.04.2022)
 
Турецко-российский деловой совет: для торговли в нацвалютах нужны гарантии

Турецко-российский деловой совет: Москва и Анкара работают над торговлей в нацвалютах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции
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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Для торговли между Турцией и Россией в нацвалютах нужны гарантии, Москва и Анкара работают над этим, заявил глава турецко-российского делового совета Иззет Экмекчибаши.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ранее предлагала Москве перейти на национальные валюты в торговле.
"Торговля с Россией уже осуществлялась в местной валюте, но курс был очень низким. Чтобы объемы здесь росли, две страны должны взаимно увеличить гарантии. Обе страны работают над этим вопросом. Если будет дана взаимная гарантия на 5 миллиардов долларов, то мы сможем экспортировать товаров на 5 миллиардов долларов в турецкой лире", - приводит слова Экмекчибаши газета Dunya.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Анкара - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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