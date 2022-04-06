07:28 06.04.2022 (обновлено: 07:48 06.04.2022)
Турецко-российский деловой совет: для торговли в нацвалютах нужны гарантии
Турецко-российский деловой совет: Москва и Анкара работают над торговлей в нацвалютах
Государственные флаги России и Турции
АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Для торговли между Турцией и Россией в нацвалютах нужны гарантии, Москва и Анкара работают над этим, заявил глава турецко-российского делового совета Иззет Экмекчибаши.
"Торговля с Россией уже осуществлялась в местной валюте, но курс был очень низким. Чтобы объемы здесь росли, две страны должны взаимно увеличить гарантии. Обе страны работают над этим вопросом. Если будет дана взаимная гарантия на 5 миллиардов долларов, то мы сможем экспортировать товаров на 5 миллиардов долларов в турецкой лире", - приводит слова Экмекчибаши газета Dunya.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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