22:37 06.04.2022 (обновлено: 23:23 06.04.2022)
Талибы ликвидировали двух главарей ИГ* в Афганистане, сообщил источник
Талибы в ходе спецоперации в афганском Джелалабаде ликвидировали двух главарей ИГ*
© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы в провинции Панджшер
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Талибы в провинции Панджшер. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Движение "Талибан"** провело спецоперацию в афганском Джелалабаде, ликвидированы два главаря ИГ*, сообщил РИА Новости источник в полиции провинции Нангархар.
Как отметил собеседник агентства, убитые были "ключевыми командирами" террористической организации.
Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что ведомство расценивает деятельность ИГ* как один из основных факторов дестабилизации ситуации в Афганистане.
В августе 2021-го талибы, проведя массированное наступление на правительственные силы, взяли власть в республике. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"**.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.