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Талибы ликвидировали двух главарей ИГ* в Афганистане, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2022
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Талибы ликвидировали двух главарей ИГ* в Афганистане, сообщил источник
Талибы ликвидировали двух главарей ИГ* в Афганистане, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2022
Талибы ликвидировали двух главарей ИГ* в Афганистане, сообщил источник
Движение "Талибан"** провело спецоперацию в афганском Джелалабаде, ликвидированы два главаря ИГ*, сообщил РИА Новости источник в полиции провинции Нангархар. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T22:37
2022-04-06T23:23
в мире
афганистан
талибан
оон
кабул (город)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Движение "Талибан"** провело спецоперацию в афганском Джелалабаде, ликвидированы два главаря ИГ*, сообщил РИА Новости источник в полиции провинции Нангархар.Как отметил собеседник агентства, убитые были "ключевыми командирами" террористической организации.Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что ведомство расценивает деятельность ИГ* как один из основных факторов дестабилизации ситуации в Афганистане.В августе 2021-го талибы, проведя массированное наступление на правительственные силы, взяли власть в республике. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"**.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, афганистан, талибан, оон, кабул (город)
22:37 06.04.2022 (обновлено: 23:23 06.04.2022)
 
Талибы ликвидировали двух главарей ИГ* в Афганистане, сообщил источник

Талибы в ходе спецоперации в афганском Джелалабаде ликвидировали двух главарей ИГ*

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы в провинции Панджшер
Талибы в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Талибы в провинции Панджшер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Движение "Талибан"** провело спецоперацию в афганском Джелалабаде, ликвидированы два главаря ИГ*, сообщил РИА Новости источник в полиции провинции Нангархар.
Как отметил собеседник агентства, убитые были "ключевыми командирами" террористической организации.
Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что ведомство расценивает деятельность ИГ* как один из основных факторов дестабилизации ситуации в Афганистане.
В августе 2021-го талибы, проведя массированное наступление на правительственные силы, взяли власть в республике. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"**.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 12:31
В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди
 
В миреАфганистанТалибанООНКабул (город)
 
 
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