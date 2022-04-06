https://ria.ru/20220406/terroristy-1782193148.html

Талибы ликвидировали двух главарей ИГ* в Афганистане, сообщил источник

Талибы ликвидировали двух главарей ИГ* в Афганистане, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2022

Талибы ликвидировали двух главарей ИГ* в Афганистане, сообщил источник

Движение "Талибан"** провело спецоперацию в афганском Джелалабаде, ликвидированы два главаря ИГ*, сообщил РИА Новости источник в полиции провинции Нангархар. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T22:37

2022-04-06T22:37

2022-04-06T23:23

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Движение "Талибан"** провело спецоперацию в афганском Джелалабаде, ликвидированы два главаря ИГ*, сообщил РИА Новости источник в полиции провинции Нангархар.Как отметил собеседник агентства, убитые были "ключевыми командирами" террористической организации.Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что ведомство расценивает деятельность ИГ* как один из основных факторов дестабилизации ситуации в Афганистане.В августе 2021-го талибы, проведя массированное наступление на правительственные силы, взяли власть в республике. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"**.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220406/kabul-1782051003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, талибан, оон, кабул (город)